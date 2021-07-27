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رياضة

مسلسل غزال التركي أوشك أن ينتهي

علي بهلولي
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مسلسل غزال التركي أوشك أن ينتهي

أوشك مسلسل اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال وسوق الانتقالات الصيفية الحالية، أن ينتهيَ.

ويرتبط المهاجم غزال (29 سنة) مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2022.

وتستعدّ إدارة نادي بشكتاش التركي لِدفع مبلغ 2.7 مليون أورو إلى نظيرتها من فريق ليستر سيتي الإنجليزي، نظير شراء عقد رشيد غزال.

واستنادا إلى هذه الصفقة، يُمضى غزال عقدا مدّته 4 مواسم، المُرادف حتى صيف 2025. كما ذكرته تقارير صحفية تركية صادرة، الثلاثاء. التي أضافت نقلا على لسان التقني فتيح تيريم مدرب الفريق المحلي قلعة السرايا، قوله إنه كان مُتحمّسا لِانتداب غزال هذه الصائفة. دون توضيح سبب عدم تمكّنه من جلب الدولي الجزائري.

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