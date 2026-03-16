مشاركة إيران في مونديال 2026 ما زالت غير محسومة..

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤكد:

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه لم يتلق أي إخطار من الاتحاد الإيراني لكرة القدم بانسحاب منتخب إيران الوطني من بطولة كأس العالم 2026.

وقال ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي، إن المعلومات المتوفرة لديهم تفيد بأن الاتحاد الإيراني لم يبلغ الاتحاد الآسيوي برغبة الانسحاب، وأن قرار المشاركة أو عدمها يعود للاتحاد الوطني نفسه.

وأضاف أن إيران ما زالت عضوا في الاتحاد ومرشحة للمشاركة في البطولة، معربا عن أمله في أن يتم حل الخلافات القائمة حتى يستطيع الفريق خوض المنافسات.

على الرغم من ذلك، ظهرت تصريحات رسمية من قبل وزير الشباب والرياضة الإيراني تشير إلى أن منتخب إيران “غير قادر على المشاركة” في كأس العالم بسبب الوضع الأمني المتأثر بالتوترات العسكرية في المنطقة، لا سيما بعد الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وأدت إلى تصعيد النزاع الإقليمي.

وفي تصريحات أخرى، رحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بمشاركة إيران في البطولة لكنه قال إن مشاركتها “غير مناسبة من حيث السلامة الشخصية للاعبين”.

لكن حتى الآن، لم يصدر الاتحاد الإيراني لكرة القدم إخطارا رسميا إلى الجهات المعنية (الاتحاد الآسيوي أو الاتحاد الدولي “فيفا”) يفيد بانسحاب الفريق نهائيا من البطولة، لذلك يبقى موقف إيران غير محسوم بشكل رسمي.

إذا قرر منتخب إيران الانسحاب رسميا من كأس العالم 2026، فسيكون ذلك الأول من نوعه في العصر الحديث بالنسبة لمنتخب مؤهل للنهائيات منذ توسعة البطولة إلى 48 فريقا، وسيضع فيفا أمام حاجة عاجلة لتعويض الفريق المتخلف بإدخال منتخب آخر ضمن المجموعة.

وفي حال حدوث ذلك، تطرح احتمالات أن يتم استبدال إيران بفريق آخر من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مثل العراق أو الإمارات بحسب ترتيب الفرق في التصفيات، رغم أن هذا الاحتمال يحتاج لتأكيد رسمي من الفيفا.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026.