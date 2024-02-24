مشاركة 224 رياضي جزائري في الألعاب الإفريقية

تُشارك الجزائر بِتعداد قوامه 224 رياضي، في الألعاب الإفريقية نسخة غانا 2024.

وتنطلق هذه التظاهرة الرّياضية في الـ 8 من مارس المقبل، وتُختتم فعّالياتها في الـ 23 من الشهر ذاته.

وكان يُفترض تنظيم هذه الطّبعة من الألعاب الرّياضية القارّية في العام الماضي، لكن تأجّلت إلى السنة الحالية، بِسبب الظّرف الصحّي العالمي (جائحة “كورونا”).

وتموقعت الرّياضة الجزائرية في المركز الرّابع، خلف مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا تواليا، خلال النّسخة الماضية عام 2019 بِالمغرب. بعد أن شاركت بِتعداد قوامه 268 رياضي، وحصدت 125 ميدالية: 33ذ و32ف و60ب.