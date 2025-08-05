مشاهد صادمة لمؤذن من غزة.. صوت الحق الذي أخرسه الاحتلال

تداولت تقارير إخبارية وصفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤخرا، مقاطع مصورة تحوي مشاهد صادمة لمؤذن من غزة، أخرس صوته الاحتلال الإسرائيلي بسياسة الحصار والتجويع التي يفرضها منذ أشهر على القطاع.

تُظهر الفيديوهات والصور المؤلمة، معاناة المؤذن سليم عصفور، الذي كان يُعتبر أحد أبرز أصوات غزة، وصوت الحق الذي يُحيي المدينة، قبل أن يصبح في وضعٍ مأساوي، يعجز حتى عن رفع رأسه من شدة سوء التغذية، والاحتلال، الذي طالما جثم على قلب غزة، كان له الدور الأكبر في إسكاته.

الجوع، الفقر، والمرض… هي العوامل التي حوّلت صوت الحق إلى صمتٍ مُؤلم، حيث خسر قرابة نصف وزنه متراجعًا من 75 كيلوغرامًا إلى أقل من 40. وقال عبر مقاطع متداولة إنه لم يتناول الطعام منذ عدة أشهر والخبز لـ 5 أيام متتالية!

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يذكر أن عصفور البالغ من العمر 85 عاما، أب لستة أبناء، وهو مؤذن مسجد الصحابة بخان يونس، وقد قال في تصريحات صحفية: “أنا مسن لا أستطيع الذهاب لمراكز توزيع المساعدات وأقطع كيلومترات طويلة بسبب صعوبة المشي بالنسبة لي، ولست قادرا على حمل الأغراض، وأولادي صغار في العمر ولا يستطيعون أيضا، حتى دلو الماء لا أتمكن من حمله”.

وما يعانيه هذا المؤذن ليس سوى مرآة لجوعٍ جماعي ينهش قطاع غزة، حيث يموت كبار السن ببطء في الخيام، جراء الندرة المستمرة في الغذاء، وغياب الدواء، بينما العالم يشيح بنظره عن مأساتهم.