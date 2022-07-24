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الجزائر

مشروع الألياف البصرية العابر للصحراء.. وزير البريد يكشف جديد الملف

الشروق أونلاين
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مشروع الألياف البصرية العابر للصحراء.. وزير البريد يكشف جديد الملف
ح.م

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي عن انجاز 2548 كلم من الألياف البصرية التي تربط بين العاصمة وإن قزام، مشددا  على ضرورة تسريع المشروع بالنسبة لباقي الدول المعنية.

وجاء هذا خلال اشراف الوزير على افتتاح أشغال الدورة الأولى للجنة الاتصال لوصلة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء والتي تحتضن الجزائر الدورة الأولى لها.

وأكد بيبي تريكي استكمال الجزائر لأشغال الوصلة العابرة للصحراء بإنجاز 2548 كلم من الألياف البصرية والتي تربط العاصمة وإن قزام على الحدود النيجرية، ومد خط فرعي إضافي إلى ولاية تندوف وهو ما يسمح بربط الحدود الجزائرية الموريتانية.

وفي الصدد ذاته، دعا الوزير اللجنة التي تضم وزراء الدول الموقعة على النظام الأساسي للجنة وممثلين للمؤسسات المالية الدولية  على تعميق التنسيق حول السبل الكفيلة بتسريع المشروع وتجسيده بشكل يجعل منه مكسبا قاعديا ثمينا يدعم مبادرات التكامل بين اقتصاديات دول المنطقة وبناء فضاء من التنمية.

واعتبر المتحدث ذاته أن اللجنة تعد مشروعا موازيا للطريق العابر بالصحراء، مشيرا إلى أن ربط المناطق التي يمر عليها بالانترنت سيما المناطق المعزولة سيقلل اختلالات التنمية في المنطقة، ويحقق مردودية اقتصادية كبيرة تتيح بروز اقتصاد رقمي على مستوى الدول المعنية وتطوير المبادلات الإلكترونية وإرساء دعائم الحكومة الإلكترونية.

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