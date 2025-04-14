مصابان في حريق مهول بمصفاة سوناطراك بإيطاليا ‏

الشرطة تحقق والنيابة تحجز الموقع في انتظار النتائج ‏

أصيب عاملان بحروق بليغة عقب اندلاع حريق مهول شب بمصفاة أوغوستا ‏لتكرير النفط بجزيرة صقلية الإيطالية، والتي تعود ملكيتها للشركة الوطنية ‏للمحروقات سوناطراك. ‏

وأفادت وسائل إعلام ايطالية، على غرار قناة “راي” الحكومة الإخبارية، أن ‏الحادث وقع ليلة الجمعة خلال عملية إعادة تشغيل أحد الأفران بعد إجراء أشغال ‏صيانة دورية، ما أدى إلى انفجار أعقبه اشتعال النيران.‏

وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل العاملين المصابين، وهما تقني يبلغ من العمر 39 ‏سنة، وآخر في الـ61 من العمر ويشغل منصب قائد فريق، على جناح السرعة إلى ‏مركز الحروق الكبرى بمستشفى كانيتزارو في كاتانيا، حيث وضعا تحت العناية ‏المركزة نظرا لخطورة إصابتهما، إذ تعرضا لحروق من الدرجة الثانية والثالثة ‏على أكثر من 30 بالمائة من جسديهما.‏

وفور وقوع الحادث، تضيق قناة “راي”، تدخلت فرق الإطفاء وتمكنت من ‏السيطرة على النيران التي اندلعت داخل وحدة المعالجة بالمصفاة، بينما أقدمت ‏الشرطة الإيطالية على تطويق المنطقة المتضررة وفتح تحقيق بتكليف من نيابة ‏سيراكوزا لتحديد ظروف وملابسات الحادث، كما أمرت السلطات القضائية بحجز ‏الموقع الذي شهد الحريق في انتظار نتائج التحقيق. ‏

وقد تم تعليق النشاط في الوحدة التي اندلع فيها الحريق، بينما تتواصل عمليات ‏الفحص الفني لتحديد أسباب التسرب الذي يعتقد أنه غاز البوتان، حيث أشارت ‏الفرضيات الأولى إلى أن الحريق نجم عن تسرب غازي في لحظة إعادة تشغيل ‏الفرن.‏

ونقلت قناة “راي” الحكومية الايطالية عن إدارة مصفاة “أوغوستا” أنها قامت ‏بتشكيل لجنة تحقيق داخلية من أجل توضيح ملابسات الحادث وكشف أسبابه ‏الدقيقة، مشيرة إلى أن الحريق تم إخماده من قبل فريق التدخل التابع للمصفاة، ‏بدعم من مصالح الحماية المدنية الإيطالية، مشيرة إلى أن الوضع تم التحكم فيه ‏بشكل كامل دون تسجيل أي خطر على البيئة أو السكان. ‏

ووفق المصدر ذاته، فإنه وبمجرد اتضاح الصورة بشأن ظروف الحادث، تعتزم ‏النقابات العمالية المطالبة بمراجعة شاملة لبروتوكولات السلامة المعتمدة داخل ‏المصفاة، خاصة في مراحل استئناف النشاط عقب عمليات الصيانة، التي تعتبر ‏من أكثر الفترات حساسية داخل المنشآت الصناعية البتروكيميائية.‏