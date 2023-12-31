مصادر فلسطينية تكشف هوية الشهيد الساجد وخبير عسكري يعلق على الفيديو!
كشفت مصادر فلسطينية، هوية الشهيد الساجد، الذي رفض أن يعطي جيش الاحتلال الإسرائيلي فرصة التلويح بالنصر، فتحامل على نفسه وصنع نهاية بطولية، قلبت الشبكات رأسا على عقب.
وتداول نشطاء، مساء السبت، صورة الشهيد الساجد تيسير أبو طعيمة، وهو إمام مسجد بخان يونس وحافظ للقرآن الكريم، وأيضا قائد فصيل نخبة في كتائب القسام بلواء خان يونس.
الشهيد الساجد
بصوته العذب يتلو آيات
من سورة الجمعة تصف ما
حدث معه لحظة استشهاده pic.twitter.com/aCI6bLQZcc
— عبدالرزاق الشايجي (@DrAlshayji) December 31, 2023
ويتوقع الخبير العسكري اللواء فايز الدويري – على قناة الجزيرة – أن يندم الاحتلال الإسرائيلي على بث الفيديو بهذا الشكل.
وأوضح الدويري بأن هذا الندم سيتملكهم لما سيرون من أثر إيجابي لهذا المشهد الذي كشف متانة وقوة عقيدة المقاتل الفلسطيني، كما أوصل رسالة واضحة بأن من يواجه مثل هذا المقاوم، ويأمل في الانتصار عليه “مجنون”، حسب تعبيره.
أراد الاحتلال أن يجعل منه عبرة فأصبح قدوة!
ضجت شبكات التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، بالحديث عن “الشهيد الساجد” الذي أراد الاحتلال أن يجعل منه عبرة فأصبح قدوة.
وتداول نشطاء مقطعا لا تتجاوز مدته دقيقة ونصف، قلب مختلف المنصات رأسا على عقب لما حمله من رسائل عظيمة في الجهاد والصبر والثبات، وحسن الخاتمة، وهو يخص مقاوما فلسطينيا، تم تصويره من إحدى طائرات الاحتلال الإسرائيلي كي يروجوا لنصرهم لكنه هزمهم بإصراره على الموت ساجدا!
أرادوا أن يجعلوا منه عبرة، فأصبح للناس قدوة #الشهيد_الساجد … الشهيد المجاهد الذي خرج في سبيل الله، فنالته سهام أعدائه وختم حياته ساجدا . #حلل_يا_دويري #حماس_تمثل_أمة_الإسلام pic.twitter.com/gU1SwsfE8I
— د. محمد الصغير (@drassagheer) December 29, 2023
يظهر البطل الفلسطيني، وهو يجري محاولا مقاومة قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال تجهيزه قذيفة لقصفهم بمدينة خان يونس، لكن القوات داهمته من الخلف بقذيفة أصابته بشكل مباشر.
ووثق المقطع آخر لحظات الشهيد وهو يجلس بعد إصابته، ثم يميل على جانبه، ويرفع سبابة يده اليمنى بإشارة التوحيد، قبل أن يسجد على الأرض مفارقاً الحياة، وهو ما أثار تفاعلا واسعا وثناء على لحظة الاستشهاد النادرة التي لا ينالها إلا من بينه وبين الله سرا عظيما.
قد عرف أنّ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فختم حياته ساجدًا وغازيًا ومجاهدًا في سبيل الله ..
جمَع كل الفعال الحميدة ورحل الى ربه ..
اللهم ونحن ..
#الشهيد_الساجد pic.twitter.com/Wszsj2B7jr
— مبارك محمد (@iMUBARAKw) December 29, 2023
وأثنى نشطاء على شجاعة البطل الفلسطيني الذي بقي يستجمع قواه ليقابل ربه ساجدا، فيما أكد آخرون أن الاحتلال صوره ليجعله عبرة لمن يعتبر لكن حدث العكس ونال ثناء واسعا، وهي حسب الكثيرين إحدى بشائر إكرامه.
في ذات السياق لفت البعض إلى أن صمود المقاتلين يعود بالدرجة الأولى إلى مجالسة الأصفياء والتعلم في روضات الأنقياء، والمدارس التي يتصل أصحابها بالله في كل وقت وبثقة.
ليكون المجاهد مجاهدا من عينة #الشهيد_الساجد في #غزة يجب أن يكون تتلمذ في روضات الأولياء وتدرج في مصاف الأصفياء الصالحين
هي مدرسة تعتمد الاتصال بالله في كل حين و في أي مكان
مدرسة شعارها
وانه لجهاد نصر او استشهاد #ضربة_القرن #ابو_عبيدة #طوفان_الأقصى #استعد_لمقاومة_السيسي pic.twitter.com/skeMKPdDEc
— ياسين بن مسعود (@ben_mesaoud12) December 30, 2023
ونشر الإعلام العبري فيديو الشاهد الساجد للتباهي بقتله، وقالت “القناة 14″، انه التقط في وسط مدينة خان يونس، وتم استهداف المقاوم من قبل طائرة تتبع للواء الاحتياط 55 في جيش الاحتلال”.
وأثنى القرة داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين على المقاوم البطل الذي يعتبر نموذجا مشابها للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، بالقول: “لقي الله رضي الله عنه وهو ساجد أما المسيرة التي رفعت قدره فنال الشهادة عندما اغتالته فهي وإن كانت مسيرة من خصومه إلا أنها كانت مأمورة من الله أن تخلد ذكرى هذا الشاب، أما هو فهو البطل الحر الذي اختار وضع ملاقاة ربه في أعز المشاهد ساجداً ..لله رب العالمين”.
وأضاف: “وقد أدار قفاه وظهره لخصمه الذي لا قيمة ولا قدر له.. نماذج مشابهة لهم في جيل الصحابة… اللهم ارحمه”.
لقي الله رضي الله عنه وهو ساجد ..
أما المسيرة التي رفعت قدره فنال الشهادة عندما اغتالته فهي وإن كانت مسيرة من خصومه إلا أنها كانت مأمورة من الله أن تخلد ذكرى هذا الشاب ، أما هو فهو البطل الحر الذي اختار وضع ملاقاة ربه في أعز المشاهد ساجداً ..لله رب العالمين..
وقد أدار… pic.twitter.com/tjuyoeUYhO
— د. علي القره داغي (@Ali_AlQaradaghi) December 29, 2023