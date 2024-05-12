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مصر تعلن عزمها دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية

الشروق أونلاين
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مصر تعلن عزمها دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية
أرشيف
الرئيس المصري

قالت الخارجية المصرية يوم الأحد في بيان، أن مصر تعتزم الانضمام لدعم دعوى “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة. التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.

وجاء في البيان أن هذه الخطوة تأتي “للنظر في انتهاكات إسرائيل، لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في قطاع غزة”.

وتابع البيان أن “التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها، يأتي في ظل تفاقم حدّة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع”.

كما أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مطلع ماي الجاري، أن بلاده قررت “الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية”.

وفي ديسمبر 2023، قدّمت جنوب إفريقيا دعوى إلى محكمة العدل الدولية، تتّهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وعلى إثر ذلك، أمرت المحكمة في 26 جانفي الماضي، باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية” بحقّ الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

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