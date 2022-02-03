مصر في النهائي الإفريقي

تأهّل منتخب مصر لِكرة القدم سهرة الأربعاء، لِنهائي كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022.

وفازت مصر بِواقع ركلات الترجيح (1-3) على منتخب الكاميرون، بعد انتهاء المباراة في وقتَيها الأصلي والمُمدّد بِنتيجة التعادل السلبي.

واحتضن ملعب “أوليمبي” بِالعاصمة الكاميرونية ياوندي أطوار هذه المباراة، لِحساب نصف نهائي “كان” 2022، تحت إدارة حكم الساحة الغامبي بكاري غاساما. فيما أسندت “الكاف” إلى الحكم الجزائري لحلو بن ابراهم، مهمّة مساعد المشرف على تقنية الفيديو (فار).

وأدار زملاء القائد المصري والمهاجم محمد صلاح المباراة بِاقتدار، أمام منافس كاميروني وبدا وأنه عاش ضغطا نفسيا رهيبا قبيل المواجهة، تمدّد بعد عجزه عن التهديف.

ونجح حارس منتخب مصر محمد أبو جبل في صدّ ثلاث ركلات ترجيح، أهدى من خلالها بطاقة التأهّل لِفريقه، وأعاد “الأسود الجموحة” إلى القفص.

وشهدت المباراة منح الحكم الغامبي بطاقة صفراء للناخب الوطني المصري كارلوس كيروز، وبعد لحظات من ذلك وبِالضبط في الدقيقة الأخيرة (90)، أشهر في وجهه البطاقة الحمراء، المرادفة لِطرده. كما أنذر الحكم بعد ذلك المدرب المساعد وائل جمعة.

وفي المباراة النهائية المُبرمجة مساء الأحد المقبل بِملعب “أوليمبي”، تتبارى مصر مع منتخب السنيغال.

وتعنى هذه المباراة الختامية صداما ناريا بين نجمَي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، تمهيدا لِمقابلتَين أُخريَين في مارس القادم بِرسم الدور الأخير من تصفيات مونديال قطر 2022.

وسبق لِمنتخب مصر تنشيط تسعة نهائيات إفريقية، فحصد سبع كؤوس، آخرها في استحقاق 2010، مقابل خسارة نهائيَين، آخرهما في دورة 2017. بينما لعب الفريق السنيغالي المباراة الختامية مرّتَين، وخسرهما: في طبعة 2002 أمام الكاميرون، ونسخة 2019 أمام الجزائر. وبِعبارة أخرى، سيكون نهائي 2022 غير مسبوق.

وقبل ذلك مساء السبت المقبل، وبِميدان “أحمد أهيجو” بِياوندي، تُجرى المباراة الترتيبية بين منتخبَي الكاميرون وبوركينا فاسو.

وتلعب الكاميرون بعد البطولة الإفريقية في أواخر مارس المقبل مع الجزائر، في إطار المحطّة الأخيرة والحاسمة لِتصفيات كأس العالم 2022.