مصر والأردن ترسل مساعدات إنسانية لقطاع غزة

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء، بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع لليوم الرابع على التوالي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن التحالف المصري للعمل الأهلي والتنموي، أنه يستعدّ تنفيذا لتوجيهات السيسي، لإرسال “قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية”.

كما تضمّ قافلة المساعدات المصرية “أطباء من جميع التخصصات، وأدوية، وأجهزة طبية لدعم الشعب الفلسطيني.، جراء العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة”، وفق ما ذكره المصدر.

وبالتنسيق مع السلطات المصرية، أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى قطاع غزة، عن طريق معبر رفح، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية.

وارتفع عدد الضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 830 شهيدا و4250 جريحا، حسب ما أفادت به وزارة الصحة في القطاع.