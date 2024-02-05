مصطفى غربال الأقرب لإدارة نهائي “الكان”

الخبير التحكيمي مصطفى الشريف يؤكد:

قال خبير التحكم جمال الشريف إلى أن الحضور العربي في كأس أفريقيا كان جيداً إلى حدّ الآن وقال في تصريحات خص بها موقع العربي الجديد: “يشكل الحكام العرب 50% من عدد الحكام الذين يشاركون في هذه البطولة، كما أن نصيبهم من المباريات التي أداروها يتناسب مع عددهم؛ أي نصف المباريات إلى حدّ الآن”.

وحول الخصال التي يتم اعتمدها في اختيار الحكم الذي يدير المباراة النهائية في كأس أمم أفريقيا، قال الحكم الدولي السابق: “عند التطرق عن مباراة نهائي، فإن الأمر يعني حكماً يملك كفاءة عالية وقدّم في هذه البطولة مستوى جيداً ولم يرتكب أخطاء مؤثرة، يضاف إلى ذلك توفر عامل الخبرة والقدرة على إدارة المباريات الصعبة، وفي هذا المجال، يتربع مصطفى غربال كأكثر الحكام خبرة وتجربة خاصة، وقد شارك في نهائيات كأس العالم في قطر، وبالتالي فهو مستعد لإدارة المباراة وقد أدار مباراة في الدور الأول وأخرى في ربع النهائي، وعندما لا يدير الكثير من المباريات فإن ذلك يعني أنه يتم الاحتفاظ به للنهائي، وعندما يتم تعيينه في ربع النهائي، فهذا يعني التفكير في اللقاء الأخير وتجهيزه لهذا الموعد، وهي التي تكون مفتاح وصوله إلى إدارة النهائي، ويأتي بعده المغربي رضوان جيد الذي انتقل من حكم “الفار” إلى حكم الساحة، إضافة إلى وجود 3 حكام من مصر”.

وأكد الشريف أن مشاهدة حكم عربي في النهائي واردة بشكل كبير، إذ يبقى الجزائري مصطفى غربال الأقرب لهذا التكريم.

وأضاف الخبير التحكيمي متحدثاً عن غربال: “هو حكم مونديالي ويشاركه في هذا الإنجاز رضوان جيد الذي شارك في كأس العالم الماضية كحكم فيديو مساعد لـ”الفار”، ولهذا أعتقد أن مصطفى له حظوظ كبيرة في إدارة النهائي، وأعتقد أنه نجح في التعامل مع المباراة بما يملكه من خبرة، والتعامل مع المباريات الصعبة وشخصيته القوية والأداء البدني العالي والدقة والثبات في القرار التحكيمي كل هذه الصفات التي يملكها مصطفى ترشحه ليكون حكم النهائي، وأتمنى لكل الحكام، وخاصة العرب، التوفيق في إدارة بقية المباريات”.