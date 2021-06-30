مصلحة نابولي الإيطالي في بيع آدم وناس

إدارة النادي حدّدت مصير النجم الجزائري

رشح صحفي إيطالي الدولي الجزائري، آدم وناس، نجم نادي نابولي إلى الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية، مشيرا إلى أنه سيفيد نادي الجنوب الإيطالي أكثر ببيع عقده مقارنة ببقائه في صفوفه، رغم الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها.

وقال فابيو مانديريني، الصحفي بجريدة “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية الشهيرة، في تصريحات لقناة “كالتشيو نابولي 24” المختصة في متابعة أخبار نادي نابولي، عن خطط إدارة الأخير خلال الميركاتو الصيفي، وعلى وجه التحديد ما تعلق بمستقبل آدم وناس: “آدم وناس سيفيد نابولي كثيرا”، وتابع: “وناس سيفيد نابولي..ليس من الناحية الفنية وببقائه في الفريق، لكن من خلال بيعه والحصول على أموال تسمح للإدارة بتمويل بعض صفقاتها المستهدفة”، ويأتي الحديث عن النجم الجزائري لتواجده على رأس اهتمامات عديد الأندية الإيطالية والتركية.

من جهة أخرى، توقع الصحفي الإيطالي مرور إدارة نابولي إلى السرعة القصوى خلال سوق التحويلات الصيفية، بعد نهاية كأس أمم أوروبا 2020 وكوبا أمريكا، عقب اتضاح الرؤية بخصوص الأسماء التي ينوي التخلي عنها أو استقدامها بعد الأخذ بالتقرير النهائي للمدرب الجديد، لوتشيانو سباليتي، ويسعى مدرب نادي روما السابق إلى التحدث مع بعض الأسماء قبل الفصل في مستقبلها، وعلى رأسها النجم الجزائري، آدم وناس، الذي يميل إلى منحه فرصة اللعب بعد أن عانى كثيرا في فترات سابقة مع مختلف المدربين، الذين تعاقبوا على العارضة الفنية لنادي الجنوب الإيطالي، لكن ذلك يعتمد على القرار النهائي الذي سيتخذه لاعب بوردو الفرنسي السابق بخصوصه مستقبله.

يجدر الذكر، أن إدارة نابولي تبحث عن قرار يفيد الفريق أكثر مما يضرّه، وبما أن عقد أدم وناس ينتهي شهر جوان من العام المقبل، فإن المرجح هو أن رئيس نابولي أوريليو دو لورينتس سيتجه لبيع عقد النجم الجزائري حتى لا يضيعه دون مقابل الموسم المقبل.