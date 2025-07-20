مصنع “عالميّ” بوهران لإنتاج 7 ملايين عجلة سنويًّا

وضْع حجر الأساس لأكبر مشروع... والانتقال إلى التصدير قريبًا

العجلات من مختلف الأصناف موجهة للسيارات والشاحنات والطائرات

تصل الطاقة الإنتاجية لأربعة مصانع لإنتاج العجلات في الجزائر إلى 20 مليون وحدة سنويا، موزعة بين مصنع وهران الذي تم وضع حجر أساسه، الأحد، ومصنع إيريس الذي يستفيد من التوسعة بولاية سطيف، ومصنعين آخرين بولايتي تقرت وعين مليلة، ما يُمهّد لتحول البلاد من مستورد لهذه المادة الحيوية إلى مُصدّر نحو الأسواق الدولية.

وشهدت ولاية وهران، الأحد 20 جويلية 2025، وضع حجر الأساس لمشروع صناعي ضخم يخص إنتاج العجلات المطاطية للمركبات الخفيفة والثقيلة، بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 7 ملايين وحدة سنويا، مع طموحات مستقبلية لبلوغ 22 مليون وحدة، ويُعد المشروع من بين الاستثمارات الهيكلية الهامة ذات البُعد الاستراتيجي، لدوره في مرافقة مشاريع تصنيع المركبات في الجزائر وتطوير شبكة المناولة الصناعية.

وحسب بيان للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تلقت “الشروق” نسخة منه، فقد جرت مراسم تدشين المشروع بالمنطقة الصناعية طفراوي، بحضور المدير العام للوكالة عمر ركاش، إلى جانب والي وهران سمير شيباني، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، وممثلين عن السلطات المحلية.

المشروع ثمرة شراكة جزائرية-صينية بين شركة “الحاج العربي للصناعات” والمجموعة الصينية “DOUBLSTAR Group”، ويستهدف إنتاج عجلات مطاطية متعددة الأصناف باستخدام تكنولوجيا “Industrie 4.0” الحديثة، كما يُنتظر أن تسهم هذه الوحدة الصناعية في نقل المعرفة والخبرة عبر شريكها الصيني، الذي يُعد أحد المساهمين الأساسيين في شركة “KUMHO Tyre”، الرائدة عالميا في مجال تصنيع وتوزيع العجلات عالية الأداء.

وحسب البيان، سيُخصص 10 بالمائة من الإنتاج لتغطية حاجيات السوق الوطنية، خاصة لتلبية احتياجات مصانع تركيب المركبات محليا، بينما سيوجه 90 بالمائة من الإنتاج للتصدير نحو عدة أسواق دولية تشمل إفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، وأمريكا.

وتقدّر التكلفة الإجمالية للمشروع بـحوالي 54 مليار دينار جزائري، فيما يُرتقب أن يوفر المصنع، الذي يمتد على مساحة 16.4 هكتار، زهاء 2000 منصب شغل مباشر، إلى جانب آلاف الوظائف غير المباشرة، ما سيخلق ديناميكية اقتصادية في وهران والمناطق المجاورة.

من جهته، أكد رئيس الوكالة عمر ركاش، خلال وضع حجر أساس المشروع رسميا، الأحد: “قمنا اليوم بوضع حجر الأساس لمشروع استثماري مهيكل يتمثل في مصنع لإنتاج العجلات المطاطية، يضاف إلى ثلاثة مشاريع أخرى مسجلة فعليا على مستوى الوكالة، هذه المادة، التي كانت تُعد في السابق عبئا، ستنتج اليوم من طرف أربعة مصانع سجلت انطلاقا فعليا لمرحلة الإنجاز”.

وبدخول كافة المصانع مرحلة الإنتاج، سيبلغ الإنتاج الوطني 20 مليون وحدة من عجلات الوزن الخفيف والثقيل وحتى عجلات الطائرات، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي لمصنع وهران سنة 2026، وبذلك، “سننتقل من بلد مستورد لهذه المادة الحيوية إلى بلد مصدر لها”، يضيف ركاش.

واعتبر المتحدّث أن هذا المشروع، الذي تنفذه مؤسسة الحاج العربي، هو مشروع عالمي بكل المقاييس، يجسد تكنولوجيا صناعية متقدمة ويُعد مكسبا كبيرا للمنطقة الصناعية طفراوي، كما يضاف إليه توسعة مصنع إيريس بولاية سطيف، في الوقت ذاته، تتواصل الأشغال لإنجاز مشروع للعجلات بولاية تقرت ، وآخر جديد بمدينة عين مليلة.

وقال ركاش إن الوكالة تولي أهمية كبرى للأثر الاجتماعي لهذه المشاريع، وتسعى إلى تظافر الجهود كافة من أجل تجسيد توصيات رئيس الجمهورية المتعلقة بتكثيف التصنيع وضمان السيادة الصناعية للجزائر في جل المواد.