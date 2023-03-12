.. مع خالص تحيّات سليماني!

إسلام سليماني يحتفل بِأحد هدفَيه في مرمى فريق سيركل بروج (صورة نادي أندرلخت).

أهدى اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني مساء الأحد، فوزا ثمينا إلى فريقه أندرلخت البلجيكي.

وانتصر نادي أندرلخت بِهدفَين لِصفر على ضيفه فريق سيركل بروج، في مباراة تندرج ضمن إطار الجولة الـ 29 من عمر البطولة البلجيكية.

وسجّل المهاجم سليماني هدفَي المباراة في الدقيقتَين الـ 9 والـ 85.

ورفع قنّاص “مُحاربي الصّحراء” غلّته إلى 5 أهداف، بِزيّ نادي أندرلخت في بطولة بلجيكا نسخة 2022-2023.

وشهدت هذه المباراة طرد اللاعب الفرنسي كيفين دينكي مهاجم فريق سيركل بروج في الدقيقة الأخيرة.

وبات فريق أندرلخت بعد هذا الانتصار، يجمع 39 نقطة في المركز الـ 9. ويشغل نادي سيركل بروج الرّتبة الـ 8 بِرصيد 40 نقطة.