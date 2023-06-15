مفاوضات لِجلب توبة إلى “اللّيغا”

يُمكن للاعب الدولي الجزائري أحمد توبة أن يُغيّر الوجهة، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط المدافع توبة (25 سنة) مع نادي باشاكشهر التركي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2022 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2025.

ودخلت إدارة نادي بيتيس إشبيلية الإسباني في مفاوضات مع نظيرتها من فريق باشاكشهر، على أمل الاستفادة من خدمات توبة. تقول صحيفة “فاناتيك” التركية في تقرير لها نشرته، الخميس.

وخاض توبة في الموسم الذي انتهى مُؤخّرا، 34 مباراة أساسيا بِزيّ نادي باشاكشهر، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية.

أمّا فريق بيتيس، فقد تموقع سادسا في لائحة ترتيب البطولة الإسبانية للموسم المُنقضي، وسيخوض مسابقة الدوري الأوروبي نسخة 2023-2024. وقد سبق له ضمّ المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي ما بين صيفَي 2016 و2021، وكانت صفقة ناجحة.