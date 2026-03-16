مفوضية اللاجئين: 18 بالمئة من سكان لبنان أصبحوا نازحين

وارتفاع حادّ في أعداد الفارّين إلى سوريا

كشفت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في منشور على “إكس” يوم الإثنين، إن ما نسبته 18 بالمئة من سكان لبنان أصبحوا نازحين.

وتمثل هذه النسبة 831 ألف لبناني غادروا مساكنهم جراء تجدّد العدوان الصهيوني على البلاد. ما يؤدي إلى تنامي “الاحتياجات الإنسانية الطارئة”، وفق ما ذكرته المفوضية.

من جهة أخرى، أفادت المفوضية بتسجيل “ارتفاع حادّ في أعداد الوافدين من لبنان إلى سوريا. حيث تدفع الأعمال العدائية المتصاعدة المزيد من الناس إلى عبور الحدود”.

“ففي الفترة بين 2 و 13 مارس الجاري، دخل نحو 118.500 شخص إلى سوريا، غالبيتهم العظمى من السوريين العائدين إلى ديارهم، وبعض المواطنين اللبنانيين”، يشير المصدر.

ويشنّ الاحتلال الصهيوني منذ 2 مارس، سلسلة غارات تستهدف عدّة مناطق من البلاد، بالإضافة إلى توغله بريّا في الجنوب. ويتزامن هذا مع هجمات صاروخية يعلن “حزب الله” اللبناني تنفيذها ضد قوات الاحتلال.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.