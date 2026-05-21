مقترح أمريكي جديد لوقف الحرب.. وترامب يلوّح باغتيال شخصيات إيرانية!

قدّمت الولايات المتحدة إلى طهران، مقترحا جديدا لوقف الحرب، بالتزامن مع تصعيد في لهجة الرئيس دونالد ترامب، الذي أطلق تلميحات خطيرة تجاوزت الخطوط الحمراء، عبر الحديث عن استهداف واغتيال شخصيات إيرانية بارزة.

وقالت إيران اليوم الخميس إنها تدرس أحدث وجهات نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن ترامب إلى استعداد واشنطن ​الانتظار بضعة أيام “للحصول على الردود الصحيحة” من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق.

ونقل موقع نور نيوز ‌الإيراني الرسمي عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي “تلقينا وجهات نظر الولايات المتحدة ونعكف على دراستها”.

وأضاف أن باكستان، التي استضافت محادثات السلام الشهر الماضي وتضطلع بدور الوسيط في تبادل الرسائل بين الجانبين، تواصل الوساطة بين طهران وواشنطن، إذ جرت عدة جولات من التواصل. وزار وزير الداخلية الباكستاني طهران أمس الأربعاء.

ولم تحرز المحادثات لإنهاء الحرب تقدما يذكر بعد ستة أسابيع من بدء سريان وقف ​إطلاق النار الهش، في حين أثار ارتفاع أسعار النفط مخاوف بشأن التضخم وتأثيره على الاقتصاد العالمي، وفقا لرويترز.

ويتعرض ترامب أيضا لضغوط داخلية قبل انتخابات التجديد ​النصفي للكونجرس في نوفمبر، إذ انخفضت نسبة تأييده إلى ما يقارب أدنى مستوى لها منذ عودته إلى البيت الأبيض ⁠بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وقال ترامب في قاعدة آندروز المشتركة “صدقوني، إذا لم نحصل على الردود الصحيحة، فإن الأمور ستتحرك بسرعة كبيرة. نحن جميعا مستعدون للتحرك”، مضيفا ردا على سؤال ​عن المدة التي سينتظرها “ربما تكون بضعة أيام، لكن الأمور قد تتحرك بسرعة كبيرة”.

وشدد مجددا على عزمه عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وقال لصحفيين في وقت ​سابق من يوم أمس الأربعاء “نحن في المراحل النهائية مع إيران. سنرى ما سيحدث. إما أن نبرم اتفاقا أو سنفعل بعض الأمور السيئة قليلا، لكنني آمل ألا تحدث”.

وأضاف “أود أن أشهد مقتل بعض الأشخاص بدلا من مقتل كثيرين. يمكننا فعل الأمر في كلتا الحالتين”.

وفي وقت سابق، حذر الحرس الثوري الإيراني من استئناف الهجمات. وقال في بيان “لو تكرر العدوان على ايران، فإن الحرب الإقليمية الموعودة ستمتد هذه ​المرة إلى مناطق أبعد من المنطقة”.

تفاصيل آخر مقترح إيراني لإنهاء الحرب.. هل كانت فيه تنازلات؟

والثلاثاء، كشفت إيران، تفاصيل مقترح جديد قدمته إلى الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي بدأتها واشنطن مع الكيان الصهيوني ضد طهران منذ فيفري الماضي.

وخلال اجتماع مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، قدم نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي تقريرا شاملا بشأن آخر مستجدات مسار الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، يتضمن المقترح حزمة واسعة من الشروط التي تصفها طهران بأنها مدخل لإنهاء التصعيد، مع تأكيدها على ثوابت أساسية في مقدمتها حقها في تخصيب اليورانيوم ضمن برنامج نووي سلمي.

ويشمل المقترح الإيراني وقف الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك جبهات إقليمية مثل لبنان، إلى جانب رفع الحصار البحري الأمريكي، وإعادة الأصول الإيرانية المجمدة، وتعويض الأضرار الناتجة عن العقوبات المفروضة على إيران.

كما يدعو إلى رفع جميع العقوبات والقرارات الدولية الصادرة بحق طهران من مجلس الأمن، إضافة إلى انسحاب القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران أو محيطها الاستراتيجي.

ومن حيث مسألة تقديم تنازلات، لا يبدو أن المقترح الإيراني يتضمن تنازلات جوهرية مباشرة وفقا لما أوردته تقارير إخبارية، إذ يركز أساسا على مطالب مقابلة مثل رفع العقوبات، وإعادة الأصول المجمدة، وإنهاء الإجراءات العسكرية والاقتصادية المفروضة على طهران.

ومع ذلك، اعتبر خبراء أن إبداء إيران الاستعداد لوقف الحرب والانخراط في مسار تفاوضي سياسي خطوة مرنة نسبيا مقارنة بسياق التصعيد، لكنها لا ترقى إلى مستوى التنازل عن الملفات الأساسية، وفي مقدمتها برنامج تخصيب اليورانيوم الذي تعتبره إيران حقا سياديا غير قابل للتفاوض.

وكانت آخر التقارير الإخبارية الإيرانية، تحدثت عن إبداء الولايات المتحدة الأمريكية لمرونة بشأن البرنامج النووي الإيراني من خلال السماح لها بنشاط محدود ولأغراض سلمية.

والاثنين، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن وإيران، “تقتربان من التوصل إلى اتفاق”، على حد قوله، مضيفا في تصريح للصحفيين: “مررنا بفترات ظننا فيها أننا على وشك التوصل إلى صفقة، لكن الأمور لم تنجح. الوضع مختلف قليلًا الآن”.

وكشف ترامب أن “الولايات المتحدة كانت تستعد لشن هجوم على إيران الثلاثاء، قبل أن تتدخل اتصالات ومشاورات إقليمية دفعت نحو التريث وإعطاء فرصة للمفاوضات الجارية”.