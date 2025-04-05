مقتل شاب في خامس جريمة خلال شهر بسطيف

مسلسل الرعب يتواصل بعاصمة الهضاب

شهدت مدينة العلمة بولاية سطيف مساء الجمعة، جريمة قتل راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، تلقى طعنة خنجر أثناء شجار عنيف.

الضحية هذه المرة يدعى العمري بلعوكلي يبلغ من العمر 29 سنة، يعمل سبّاكا بمدينة العلمة، ويقطن بمشتة الروابح بمنطقة القناطر بالعلمة، عُرف بحيويته ونشاطه. وقد دخل في الأيام الأخيرة في خلاف مع شاب آخر من نفس المدينة، وبلغ بهما الأمر حد الشجار بعد ما التقيا ليلا بمنطقة السمارة شرق مدينة العلمة، أين بدأ لقاؤهما بالتلاسن ثم تطور إلى تشابك بالأيدي، ليخرج المتهم سكينا ويوجه به طعنة للضحية الذي أصيب على مستوى البطن. وفور نقله إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى صروب الخثير بالعلمة، حاول الطاقم الطبي إنقاذ حياته، لكن خطورة الإصابة كانت وراء وفاته فوق طاولة الجراحة.

وقد تم إلقاء القبض على المشتبه فيه الذي أحيل على التحقيق. وخلفت الحادثة حالة من الهلع وسط أصدقاء الضحية، الذين تنقلوا إلى مصلحة الاستعجالات، وتابعوا حالة صديقهم إلى أن فارق الحياة.

وظلت عائلة بلعوكلي تحت الصدمة بعد هذه الحادثة التي خلفت حيرة كبيرة وسط الأهل والأقارب. وظهر ذلك من خلال تجمعهم بمنزل الضحية الكائن بمشتة الروابح، التي نصب بها مجلس العزاء، وشيعت الجنازة إلى مقبرة العائلة.

يذكر أن جرائم القتل قد تعددت بشكل مفزع بولاية سطيف، التي شهدت خلال شهر رمضان المنقضي 4 جرائم اختلفت في الظروف واشتركت في المصير، حيث كانت بداية الشهر بمقتل شيخ يبلغ من العمر 69 سنة يعمل حارسا ليليا ببلدية الحامة جنوب ولاية سطيف، ووجهت التهمة لابن صاحب الفيلا، الذي حاول الفرار عبر الحدود التونسية، لكن مصالح الأمن ألقت عليه القبض بولاية الطارف. وفي جريمة ثانية قتل شاب بمدينة عين ولمان جنوب ولاية سطيف، بعد ما أصيب بطلقة نارية من جاره، وكان ذلك بسب خلاف مالي بينهما. وأما الجريمة الثالثة فكانت إثر شجار جماعي وقع بمنطقة لعناصر ببلدية عين أرنات غرب ولاية سطيف. وفي الجريمة الرابعة أقدم شاب على قتل أخته داخل المنزل وإصابة والديه بجروح، وكان ذلك بعد دخوله في حالة هيجان، وقد قيل بأن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية.

وبعد انقضاء شهر رمضان، لم يتوقف مسلسل الإجرام بولاية سطيف، ليأتي الدور على شاب من مدينة العلمة، وتصل الحصيلة بين تاريخ 8 مارس و4 أفريل الى 5 قتلى فارقوا الحياة بطريقة بشعة. وتبقى هذه الجرائم مثيرة للعديد من التساؤلات، خاصة أنها وقعت في أيام مباركة، والتي من المفروض أن تكون فرصة للتسامح والتآخي.