مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في انهيار بناية قديمة بوهران

أسفر انهيار جزئي لبناية قديمة بولاية وهران يوم الثلاثاء، عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

الحادث وقع عند الساعة 14:55 ظهر اليوم، عقب انهيار جزئي لأرضية بناية سكنية قديمة بحي سيدي البشير في بلاطو، على مستوى طابقيها الرابع والثالث.

الضحية رجل يبلغ من العمر 58 سنة، وقد توفي في عين المكان، ليتمّ تحويله نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى وهران الجامعي.

كما أصيب في الحادث، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 56 و65 سنة، بجروح متفاوتة الخطورة. وقد تمّ إسعافهم ونقلهم نحو مستشفى الاستعجالات بنفس المستشفى.