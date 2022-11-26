مقري: سأغادر حمس مطمئنًّا

عقدت حركة مجتمع السلم ندوة ولائية تحضيرية بغليزان، السبت، لمناقشة أوراق المؤتمر الثامن، المزمع انعقاده شهر ماي 2023، لانتخاب رئيس جديد للحركة، خلفا لرئيسها الحالي عبد الرزاق مقري، الذي ترأسها لعهدتين متتاليتين.

وأكد مقري بالمناسبة أنّ حزبه حرص على أن تكون هذه الندوات الولائية بحضور وسائل الإعلام والضيوف، بهدف المساهمة في إعطاء الأحزاب مكانتها ودورها في البلد، وقد اختارت الحركة حسبه النظام الديمقراطي ضمن مبادئ أول نوفمبر للتأسيس لحل القضايا الراهنة.

وحسبه، فإن حركة حمس تختلف مع السلطة في مسألتين، وهما الملف الاقتصادي وملف الحريات، حيث أكد أن الحل يكمن في بناء مؤسسات اقتصادية حقيقية للخروج من التبعيات، وتغيير المنظومة المصرفية وإصلاح المنظومة المالية والبنكية.

وتطرق مقري إلى مختلف القضايا الراهنة في البلاد، داعيا مناضليه إلى الالتفاف حول الحركة، كما لمح إلى مغادرته قيادة حمس بعد انتهاء عهدته الثانية شهر ماي 2023، قائلا: “سأغادرها مطمئنا بعد ما أصبحت الآن هادئة مستقرة بفضل التضحيات الجسيمة وعقود من العمل والجد من أجل الحفاظ على استقرارها”.