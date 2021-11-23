مقري: فرنسا تريد إفساد الجزائر كما فعلت مع مستعمراتها

قال،رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الثلاثاء، أن فرنسا لا تحب الخير للجزائريين، مشيرا إلى انها تريد إفساد البلاد، كما افسدت في النيجر ومستعمراتها السابقة.

وأكد مقري في تجمع شعبي بوهران في إطار الحملة الانتخابية للمحليات على أن الجزائر لن تكون تابعة لفرنسا مهما حاولوا، داعيا المسؤولين إلى تحرير التعليم وتعميم اللغة العربية.

وتابع مقري بالقول أنه يتوجب علينا التعامل مع الدول بسيادة وبقاعدة رابح-رابح، مبرزا أن مستقبل العالم العربي في شمال إفريقيا، ولا شمال إفريقيا دون جزائر قوية ومهابة، على حد قوله.