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الجزائر
تحضيرا لجلسة الافتتاح

مكتب المجلس الشعبي الوطني المؤقت يعقد اجتماعا برئاسة آيت منقلات

الشروق أونلاين
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مكتب المجلس الشعبي الوطني المؤقت يعقد اجتماعا برئاسة آيت منقلات

عقد المكتب المؤقت للمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، اجتماعا، برئاسة النائب عبد الوهاب آيت منقلات مع ممثلي الأحزاب السياسية والأحرار لضبط جدول أعمال جلسة الافتتاح المرتقبة يوم الخميس.

بيان المجلس

عقد المكتب المؤقت للمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء 06 جويلية 2021، اجتماعا برئاسة أكبر المترشحين الفائزين سنا، السيد عبد الوهاب آيت منقلات، وبمساعدة أصغريهم السيدين حماد أيوب وبشلاغم عبد المؤمن، حضره ممثلو الأحزاب السياسية وممثل الأحرار الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة والذين يتوفر فيهم شرط إنشاء مجموعات برلمانية.
خصص هذا الاجتماع لضبط جدول أعمال جلسة افتتاح الفترة التشريعية التاسعة وكذا لمناقشة إجراءات تشكيل لجنة إثبات العضوية.
يتضمن جدول أعمال الجلسة المذكورة تشكيل لجنة إثبات العضوية والمصادقة على تقريرها ويليها انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني وفق أحكام المادة 134 من الدستور والمادة 11 من القانون العضوي رقم 16 – 12 الذي يحدد تنظيم الملس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وكذا المادة 3 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
وفيما يتعلق بتشكيل لجنة إثبات العضوية، فقد تم توزيع عضويتها على قوائم المترشحين الفائزين وفق مبدأ التمثيل النسبي حيث آلت النتائج إلى ما يلي:
حزب جبهة التحرير الوطني: 5 أعضاء
قوائم الأحرار: 4 أعضاء
حركة مجتمع السلم: 3 أعضاء
التجمع الوطني الديمقراطي: 3 أعضاء
جبهة المستقبل: 3 أعضاء
حركة البناء الوطني 2 عضوان

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