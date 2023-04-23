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رياضة

مكسب ثمين لِاتحاد العاصمة أمام مُنافسه المغربي

علي بهلولي
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مكسب ثمين لِاتحاد العاصمة أمام مُنافسه المغربي
الأرشيف

سجّل فريق اتحاد العاصمة سهرة الأحد فوزا ثمينا بِثنائية نظيفة، على الزّائر نادي الجيش الملكي المغربي.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، بِرسم ذهاب ربع نهائي كأس “الكاف”. تحت إدارة حكم الساحة أحمد إمتيهاز هيرالال من جزر موريس.

ووقّع هدفَي فريق “سوسطارة” كلّ من المدافعَين: سعدي رضواني في الدقيقة الـ 44، وزكريا بلعيد في الدقيقة الـ 66.

وطرد الحكم لاعب فريق الجيش الملكي المغربي رضا سليم في الوقت بدل الضّائع (90+12).

ويُمكن القول إن اتحاد العاصمة حاز نصف تأشيرة التأهّل لِنصف النّهائي، لكن عليه صيانة مكسب الفوز أو تأكيد التفوّق في مواجهة العودة.

ويلعب رجال المدرب عبد الحق بن شيخة مباراة العودة بِالمغرب سهرة الأحد المقبل، تحت إدارة حكم الساحة محمد منصور من مصر.

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