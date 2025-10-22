ملعب “5 جويلية” يفتح السبت بمناسبة لقاء اتحاد العاصمة وأكاديمية أمادو ديالو

حكام كونغوليون لإدارة المواجهة

يفتح ملعب “5 جويلية” الأولمبي أبوابه من جديد هذا السبت، بمناسبة مباراة اتحاد العاصمة وأكاديمية أمادو ديالو الإيفوارية، ضمن إياب الدور التصفوي الثاني لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وستجري هذه المباراة بداية من الساعة الثانية ونصف كما من المنتظر أن تُجرى المباراة بسعة جزئية للملعب لا تتجاوز 20 ألف متفرج، حيث سيُسمح للجماهير بالجلوس في المدرجات السفلية فقط، كما أن خيار اللعب زوالا كان بسبب العطب الموجود في الإنارة، حسب العديد من المصادر.

وكان الملعب الأولمبي قد أوصد أبوابه منذ حادث “السبت الأسود” في 21 جوان الماضي، خلال مباراة مولودية الجزائر ونجم مقرة، والتي شهدت سقوط عدد من أنصار المولودية من المدرجات العليا، ما أدى إلى وفاة أربعة مناصرين وإصابة العشرات.

من جهة أخرى، عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم من دولة الكونغو، لإدارة المباراة التي ستجمع اتحاد العاصمة بالضيف أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري. وكشفت إدارة اتحاد العاصمة عن تعيين الحكم الكونغولي بيير جان نغويين، حكما رئيسيا لإدارة هذه المباراة. كما سيدير الحكم نغويين هذه المباراة بمساعدة مواطنيه فيتال ديكتين مبانغولولو، مساعد أول، وبريفينا مالاندا، مساعد ثان، بالإضافة لفيتيال كوكولو، كحكم رابع. يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع اتحاد العاصمة، بالضيف أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري، تدخل ضمن لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفيدرالية.