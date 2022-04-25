ملفات اليونسكو تعيد سليمان حاشي إلى مركز البحوث في عصور ما قبل التاريخ

تسلّم منصبه كمدير خلفا لفريد خربوش

أعادت وزارة الثقافة سليمان حاشي إلى منصبه القديم كمدير للمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ، وهذا وفقا لما ورد في الجريدة الرسمية في عددها الأخير، خلفا لفريد خربوش الذي سبق له أن خلف حاشي في عهد الوزيرة السابقة بن دودة في ذات المنصب.

وتتزامن عودة حاشي إلى منصبه كمدير لمركز البحوث في عصور ما قبل التاريخ بإعادة تحريك ملفات التراث الجزائري في اليونسكو، حيث أعلنت الويزرة مولوجي الأسبوع الماضي عن رفع عدد من الملفات للمنظمة العالمية تمهيدا لتصنيفها على غرار التويزة والنسيج التقليدي والحنة والشعر الملحون إضافة إلى إعداد ملف عن الألبسة التقليدية وهذا تزامنا مع إعادة تحريك ملف “الراي” الذي ينتظر أن تنظر فيه اليونسكو هذه السنة.

ويعرف عن سليمان حاشي أنه أحد إطارات مركز البحوث في عصور ما قبل التاريخ الذي أشرف سابقا على عدد من ملفات الجزائر في اليونسكو والتي تم تصنيفها على غرار ملف ركب أولاد سيدي الشيخ والشدة التلمسانية وطقوس السبيبة وغيرها.

وتعوّل وزارة الثقافة على عودة حاشي إلى المركز لإعادة دفع ملفات الجزائر في اليونسكو، خاصة وأن الجزائر تواجه مؤخرا حملة شرسة للاستيلاء وسرقة التراث آخرها الخطوة التي أقدم عليها المغرب في تصنيف التبوريدة أو فنتازيا الفرسان باسمها رغم أنها تقليد مغاربي موجود منذ القدم في هذه المناطق بما فيها الجزائر.