ملفا التقاعد النسبي ومنحة البطالة على طاولة البرلمان

أعضاء لجنة الصحة والعمل ينتظرون رد وزير العمل

ينزل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، الاثنين، إلى لجنة الصحة والعمل بالغرفة السفلى للبرلمان للرّد على انشغالات النواب بخصوص عدة ملفات أبرزها توسيع قائمة المستفيدين من منحة البطالة ومصير ملف التقاعد النسبي الذي بات من بين الملفات التي يرافع من أجلها النواب في كل مرة.

ويستعد أعضاء اللجنة في أول لقاء لهم خلال العام الجديد لإثارة الملفين مع مسؤول قطاع العمل بحثا عن إجابة واضحة بخصوصهما، لاسيما وأن النواب تلقوا مؤخرا عدة استفسارات من قبل مواطنين وشباب معنيين بمنحة البطالة وكذا عمال وموظفين يتساءلون عن مصير التقاعد النسبي. وحسب ما أكده مصدر من اللجنة لـ”الشروق”، فإن قائمة المستفيدين من منحة البطالة لا تزال بحاجة إلى تحييّن على اعتبار أن الكثير من طالبيها قاموا بتسوية وضعيتهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي ونفس الشيء بالنسبة للخدمة العسكرية.

وفي هذا الإطار، يؤكد عضو لجنة الصحة والعمل محمد مشقق في تصريح لـ”الشروق” أن العديد من الشباب الراغبين في الاستفادة من منحة البطالة قاموا بتسوية وضعيتهم لدى المصالح المعنية الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في القائمة، مشيرا إلى وجود 3 أسباب رئيسة وراء أغلب الملفات التي تم إسقاطها من الاستفادة من منحة البطالة، تخص وجود دخل للمعنيين وعدم تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية وكذا وجود دخل بالنسبة لأحد الزوجين.

ويضاف إلى هذه الأسباب ملفات أخرى تعيق استفادة الشاب من منحة البطالة، منها أن يكون الشاب استفاد من عقد عمل في القطاع العام أو الخاص ومؤمن عليه برقم ضمان اجتماعي، وأن يكون من فئة عقود عمل الشبكة ويقرر الاستقالة، إضافة إلى كل من سنه أقل من 19 سنة كاملة أو أكثر من 40 سنة ومن هو مدين للدولة بأي شكل من الأشكال.

كما يرتقب أن يفتح نواب المجلس ملف التقاعد المسبق، وإمكانية العودة إلى هذا النظام مع وزير العمل والضمان الاجتماعي، الذي سبق أن أكد في تصريحات صحفية أن العجز الذي يعيشه صندوق التقاعد مرحلي وانتقالي وليس دائما لوجود مؤشرات إيجابية – حسبه- حول تعزيز منظومة الضمان الاجتماعي، فيما يرى أعضاء اللجنة الذين تحدثوا لـ”الشروق” أن هذا الملف يعتبر مطلبا لشريحة كبيرة من الموظفين في القطاع العمومي عبر الوطن، كما يرون أن لجوء الحكومة إلى تطبيق التقاعد النسبي أو المسبق لا يحدث خللا في تطبيق القانون الوظيفي بين المدمجين الجدد والذين سيحالون على التقاعد.

بالمقابل، تستعد لجنة العمل والصحة، حسب ما أكده النائب سمير أوربي لـ”الشروق”، لتنظيم خرجات استعلاماتية بداية من الأسبوع المقبل لولايات الغرب الجزائري على رأسها ولاية سعيدة، للوقوف على وضعية المستشفيات في المنطقة والمشاكل الصحية التي يعاني منها المواطنون، وكذا وضعية مراكز والمديريات التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي والتكوين المهني، وذلك في انتظار رفع تقرير اللجنة الى رئيس المجلس ابراهيم بوغالي الذي سيحيله بدوره إلى الجهات الوصية.