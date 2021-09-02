ملف الصحراء الغربية: بلاني يصحح “إفتراءات” السفير المغربي عمر هلال

طاهر فطاني

وصف السفير، عمار بلاني، الخرجة الأخيرة للسفير المغربي في الأمم المتحدة، عمر هلال الذي قال بان ملف الصحراء الغربية “تمت تسويته نهائيا”، بتصريحات خاطئة يحاول من خلالها المخزن تغليط الرأي العام الدولي.

في تصريح للشروق أونلاين، “صحح” الناطق الرسمي السابق للخارجية عمار بلاني، إفتراءات ممثل المغرب في الأمم المتحدة حيث قال أن الديمقراطية التشاركية التي يتحدث عنها السفير هلال ماهي في الحقيقة إلا ديمقراطية فولكلورية وهمية يستحيل تطبيقها على أرض الواقع. وحسبه فهلال يصرح بكل وقاحة وسفاهة، على غرار كل أصحاب الخطابات الباهتة، بأن “الصراع الإقليمي قد تمت تسويته نهائيا”، من خلال الترحيب بالديمقراطية التشاركية الفولكلورية والجهوية الوهمية التي لا يمكن تحقيقها” بسبب بسيط، يضيف ذات المتحدث، “لأنها ستسمح و تمنح الحق لأبناء الريف الشجعان بتقرير مصيرهم وفق المبدأ العالمي و الأممي، من شأنه زعزعة عرش الملك”.

في ذات السياق، يتساءل مصدرنا عن “البهتان والتناقضات” التي سقط فيها السفير المغربي قائلا : ” بما أن ملف الصحراء الغربية تمت تسويته لماذا يستأنف، إذن المسار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة؟

وذكر بلاني بأن مرور هلال بالجزائر “ترك لديه عقدة كبيرة تسببت في إصابته بحول عضال”.

وإستغرب تصريحات هلال بخصوص الإنتقال الديمقراطي الكبير الحاصل في المملكة المغربية. “البهتان هلال نصب نفسه مديرًا للضمير، وهو الذي تعمل بلاده وفقًا الطقوس القديمة وحكم العصور الوسطى الذي أدهش المختصين في القانون الدستوري في كل أنحاء العالم.

وحسبه “الملك يحكم بما أنه يرأس مجلس الوزراء، لكنه لا يحاسب، بصفته رئيسًا للسلطة التنفيذية، كما هو الحال في كل المجتمعات القائمة على المساءلة، ربما لأن برلمان مملكته لا يصلح أن يكون إلا قاعة لعرض الصور الممجدة” للديمقراطية المزيفة” تحت مسمى “صنع في المغرب”.