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ملك بريطانيا يهنىء الرئيس تبون بمناسبة عيد الثورة

الشروق أونلاين
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ملك بريطانيا يهنىء الرئيس تبون بمناسبة عيد الثورة
ح.م
ملك بريطانيا تشارلز الثالث

أرسل ملك بريطانيا تشارلز الثالث رسالة هنأ فيها الرئيس تبون والشعب الجزائري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ68 لاندلاع الثورة التحريرية.

ونشرت السفارة البريطانية بالجزائر عبر صفحتها الرسمية على موقع الىتواصل الاجتماعي “فيسبوك” نص الرسالة التي بعث بها الملك تشارلز إلى الرئيس تبون.

وجاء في رسالة الملك “بِحُلُولِ المُنَاسَبَةِ الهَامَّةِ المُوَافِقَةِ لِيَوْمِكُمْ الوَطَنِي، وَإِذْ تُحْيُونَ الذِّكْرَى الخَاصَّة بِسِتِّينِيةِ الْاِسْتِقلاَلِ، أَوَدُّ أَنْ أُهَنِّئَ سَعَادَتُكُمْ وَأَنْ أَبعَثَ بِأَطْيَبِ تَمَنِّيَاتِي لِلْجَمِيعِ فِي الجُمْهُورِيَةِ الجَزَائِرِيَةِ الدِّيمُقْرَاطِيَةِ الشَّعْبِيَةِ. آمِلاً أَنْ نُوَاصِلَ العَمَلَ مَعًا بِعَزْمٍ وَثَبَاتٍ لِمُوَاجَهَةِ التَحَدِّيَاتِ العَالَمِيَةِ”.

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