مليار مشاهدة لفيديو الإمام والقطة ومغاربة ينسبونه إليهم!

حقّق مقطع فيديو الإمام والقطة التي اعتلت كتفه أثناء صلاة التراويح، مشاهدات قياسية في وقت وجيز، حيث بلغت مليار على منصة يوتيوب.

وعلى حد قول الناشط المصري الشهير عبد الله الشريف، فإنه بحركة عفوية بسيطة طار المقطع من أرض الجزائر ما بين صفحات الشيشان شرقا، إلى مواقع الأمريكان غربا.

وأضاف المدون: “أفسد الشيخ الطيب نصوصا كتبت ونجوم تكلفت وبروفات أرهقت وملايين أنفقت بتصوير مجاني ودعاية مجانية وقطة”.

وأردف: “إنها قوة الحقيقة “بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه”..”.

واحتفى نشطاء بمختلف مستوياتهم الفكرية وتوجهاتهم الدينية بالصدى الكبير الذي حققه المقطع العفوي الذي حقق مليار مشاهدة خلال 24 ساعة فقط من نشره، مؤكدين بأنه يتضمن رسالة عميقة.

وفي الوقت الذي تعالت فيه بعض الأصوات القائلة بأن الفيديو عادي وليس فيه ما يبهر، أكد آخرون بأن تصرف الإمام انعكاس لديننا وعقيدتنا.

في ذات السياق احتدم الصراع عبر تويتر بشأن هوية الإمام، حيث حاول ذباب المخزن المغربي كالعادة ركوب الموجة ونسبه إلى المغرب، زاعمين بأنه الإمام الكفيف من وجدة.

شاهد كيف تصرف إمام جزائري مع قطة اعتلت كتفه أثناء صلاة التروايح

وتداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، مقطع فيديو تظهر من خلاله قطة وهي تعتلي كتف الإمام الجزائري أثناء صلاة التروايح.

وكان الإمام منهمكا في تلاوة القرآن والقطة تحوم من حوله، ثم قفزت للصعود كتفه فواصل قراءته وأخذ يلاعبها بيده رفقا بها، كما قال نشطاء ممن استحسنوا تصرفه.

ونشر وليد مهساس، وهو إمام بمسجد أبي بكر الصديق بولاية برج بوعريريج، الفيديو على صفحته الرسمية عبر فيسبوك معلقا: “سبحان الله.. حتى الحيوانات تخشع لكلام الله.. شاهد قطة تصعد فوق الإمام وهو يقرأ القرآن في صلاة التراويح”.

وحقق المقطع الذي مدته 40 ثانية انتشارا واسعا، وتفاعل معه مئات النشطاء من مختلف الدول العربية.