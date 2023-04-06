مليار مشاهدة لفيديو الإمام والقطة ومغاربة ينسبونه إليهم!
حقّق مقطع فيديو الإمام والقطة التي اعتلت كتفه أثناء صلاة التراويح، مشاهدات قياسية في وقت وجيز، حيث بلغت مليار على منصة يوتيوب.
وعلى حد قول الناشط المصري الشهير عبد الله الشريف، فإنه بحركة عفوية بسيطة طار المقطع من أرض الجزائر ما بين صفحات الشيشان شرقا، إلى مواقع الأمريكان غربا.
صورة الإمام والقطة انتشرت في مواقع المدونين الهنود. pic.twitter.com/PxGWDKNVqI
— Mohamed Rd (@mohamedrd31) April 6, 2023
وأضاف المدون: “أفسد الشيخ الطيب نصوصا كتبت ونجوم تكلفت وبروفات أرهقت وملايين أنفقت بتصوير مجاني ودعاية مجانية وقطة”.
وأردف: “إنها قوة الحقيقة “بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه”..”.
هذا ما قاله الناشط المصري الشهير عبد الله الشريف عن فيديو الإمام الجزائري والقطة pic.twitter.com/w6uyykuPbv
— خنفر زاوي 🇩🇿 🇩🇿 (@KKhnfr) April 6, 2023
وحتى الدراما المصرية هدمتها😁 pic.twitter.com/NBIZ6fkYCS
— Mohamed Rd (@mohamedrd31) April 6, 2023
واحتفى نشطاء بمختلف مستوياتهم الفكرية وتوجهاتهم الدينية بالصدى الكبير الذي حققه المقطع العفوي الذي حقق مليار مشاهدة خلال 24 ساعة فقط من نشره، مؤكدين بأنه يتضمن رسالة عميقة.
وفي الوقت الذي تعالت فيه بعض الأصوات القائلة بأن الفيديو عادي وليس فيه ما يبهر، أكد آخرون بأن تصرف الإمام انعكاس لديننا وعقيدتنا.
هذه عقيدتنا وهذا توجهنا ولا عزاء لليـ١١هو..د المندسين بيننا
رغم أنني لا أبدّل صورة البروفايل كثيرا لكن صورة الإمام البرايجي والقطة تستحق أكثر من هذا 🧡
اللهم انصرنا 🤲 pic.twitter.com/WsquWgPM74
— khaled-ibn-alwalid (@RfmOmar) April 5, 2023
الشيخ والقطة ..مشهد أذهش ملايين المتابعين في العالم
أجمل صورة أعطاها هذا الإمام #الجزائري على الرفق بالحيوان في دين الإسلام شاهدها العديد من الدول .و نالت إعجاب كبير.
الرفق بالحيوان من صفات المسلم الخلوق . pic.twitter.com/jqIaePDdoT
— Laminesaci9 (@laminesaci9) April 5, 2023
في ذات السياق احتدم الصراع عبر تويتر بشأن هوية الإمام، حيث حاول ذباب المخزن المغربي كالعادة ركوب الموجة ونسبه إلى المغرب، زاعمين بأنه الإمام الكفيف من وجدة.
للأسف سرق الإمام والقطة والمسجد والمصلين وأصبحوا في المروك الذي لايوجد شيء مميز فيه إلا تقبيل الأيادي
— كمال رجيل🇩🇿🌲 (@redjilkamal1) April 5, 2023
شاهد كيف تصرف إمام جزائري مع قطة اعتلت كتفه أثناء صلاة التروايح
وتداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، مقطع فيديو تظهر من خلاله قطة وهي تعتلي كتف الإمام الجزائري أثناء صلاة التروايح.
وكان الإمام منهمكا في تلاوة القرآن والقطة تحوم من حوله، ثم قفزت للصعود كتفه فواصل قراءته وأخذ يلاعبها بيده رفقا بها، كما قال نشطاء ممن استحسنوا تصرفه.
قطه ترتقي على كتف إمام مسجد في #الجزائر يقرأ بصوت جميل أثناء #صلاة_التراويح
#غنايم_رمضان pic.twitter.com/Rm0OGXnYN0
— Mohammed A aldubayan (@mohamad51529134) April 5, 2023
ونشر وليد مهساس، وهو إمام بمسجد أبي بكر الصديق بولاية برج بوعريريج، الفيديو على صفحته الرسمية عبر فيسبوك معلقا: “سبحان الله.. حتى الحيوانات تخشع لكلام الله.. شاهد قطة تصعد فوق الإمام وهو يقرأ القرآن في صلاة التراويح”.
وحقق المقطع الذي مدته 40 ثانية انتشارا واسعا، وتفاعل معه مئات النشطاء من مختلف الدول العربية.
قطه تصعد علي كتف إمام مسجد اثناء صلاه التراويح❤️❤️
سبحان الله ❤️ pic.twitter.com/P31G5ZbUws
— صالح جمعه (@C4Xg1rXbVelPH2s) April 5, 2023
خلال صلاة التراويح بأحد المساجد في الجزائر اعتلت قطة كتف الإمام وكان تعامله معها قمة في الروعة والجمال.
أجمل 45 ثانية شفتها اليوم… pic.twitter.com/7KL5ZWR4hd
— إياد الحمود (@Eyaaaad) April 4, 2023