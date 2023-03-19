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مليوني مشاهدة لفيديو جو حطاب بالجزائر بعد ساعات من نشره!

الشروق أونلاين
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مليوني مشاهدة لفيديو جو حطاب بالجزائر بعد ساعات من نشره!
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صانع المحتوى السياحي الأردني جهاد حطاب

حقق فيديو صانع المحتوى السياحي الأردني الشهير جهاد حطاب المعروف باسم “جو”، حوالي مليوني مشاهدة بعد ساعات قليلة من نشره.

وأطلق “جو” مساء السبت، الفيلم الذي أنتجه حول زيارته الأخيرة إلى الجزائر بعنوان “وأخيراً وصلت الجزائر، أكبر دولة في أفريقيا”.

وشاهد الفيديو أزيد من 50 ألف متابع، في ظرف أقل من نصف ساعة على نشره عبر منصة يوتيوب، ويكاد يلامس منتصف نهار الأحد عتبة المليونين.

وشارك في هذا الفيديو، الذي صوّرت مشاهده في عدّة مدن جزائرية، من تلمسان إلى قسنطينة مرورا بالعاصمة، صانع المحتوى الجزائري المعروف خبيب كواص.

وأبدى صانع المحتوى الشهير اهتماما بالغا بالثورة الجزائرية، كما تطرق لعدة جوانب تاريخية عبر عدة مناطق، مبديا احترامه لبلد الشهداء.

وزار “جو” مسجد الجزائر الكبير، الذي وصفه بالهيكل المعماري المثير للإعجاب، كما زار حديقة التجارب بالحامة، والحي القديم بالقصبة.

وعرج على تلمسان، تيبازة والبليدة وغيرهت من المناطق التي سلبت فؤاده وجعلته يثني على التنوع الطبيعي للبلد.

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