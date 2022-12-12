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اقتصاد

مناطق الظل.. عرقاب يكشف عدد المنزل التي تم ربطها بالكهرباء   

الشروق أونلاين
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مناطق الظل.. عرقاب يكشف عدد المنزل التي تم ربطها بالكهرباء   
ح.م
وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب

أكد وزير الطاقة والمناجم، الاثنين، ربط 6483 مسكن بالشبكة الكهربائية، وذلك عبر نحو 2600 منطقة ظل في إطار برنامج التكفل بهذه المناطق.

وأوضح عرقاب خلال لقاء جهوي مع جمعيات حماية المستهلكين ومديريات الطاقة والمناجم لمنطقة الوسط، نظمته لجنة ضبط الكهرباء والغاز، أنه منذ إطلاق برنامج ربط مناطق الظل بالموارد الطاقوية، تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية، تم ربط أكثر من 2595 منطقة ظل بالكهرباء، أي ما يمثل 6483 منزل.

كما تم ضمن نفس البرنامج، ربط 2346 منطقة ظل بشبكة الغاز، أي ما يمثل 245150 منزل، حسب الوزير الذي أكد أنه مع إتمام هذه العمليات تجاوزت نسبة التغطية بالكهرباء 99 بالمائة ونسبة التغطية بالغاز 65 بالمائة.

وأشار الوزير إلى أن هذه البرامج العمومية لا تقتصر على إيصال الطاقة الى المنازل بل هي موجهة أيضا إلى المستثمرات الفلاحية وكل النشاطات الخالقة للثروة ومناصب الشغل وكذا المناطق الصناعية التي تلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية للبلاد.

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