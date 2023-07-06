“منافسا لتويتر”.. شركة ميتا تعلن رسميا إطلاق تطبيق “ثريدز”  

أطلقت شركة ميتا المالكة لفيسبوك رسميا، الخميس، تطبيق “ثريدز” منافسا لمنصة تويتر وسيركز على المنشورات النصية.

قالت وسائل إعلام دولية أن إطلاق تطبيق “ثريدز” جاء بعد أن تبادل زوكربيرغ وماسك انتقادات لاذعة لأشهر، بل وهددا بمبارزة بعضهما البعض في مباراة في قفص فنون القتال المختلطة الواقعية في لاس فيغاس.

ونشر مالك شركة ميتا مارك زوكربيرغ تدوينة بالمناسبة، مع رمز تعبيري للنار قال فيها: “لنفعل هذا. مرحبا بثريدز”.

وبات “ثريدز” متوافرا في متجري آبل وبلاي ستور مساء الأربعاء بتوقيت غرينيتش، مع حسابات ناشطة عليه لمشاهير مثل شاكيرا وجاك بلاك إضافة إلى وسائل إعلام ومنصات مثل هوليوود ريبورتر وفايس وأيضا نتفليكس.

وقال محللون إن إطلاق ثريدز يمكن أن يسحب دولارات الإعلانات من تويتر، الذي يحاول رئيسه التنفيذي إنعاش أعمال شركة المدونات الصغيرة المتعثرة.

ويمكن للمستخدمين تسجيل الدخول في “ثريدز” باستخدام بيانات اعتماد إنستغرام الخاصة بهم، مما يجعل إضافته سهلة لأكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريا في إنستغرام.