منافسة أوروبية تركية أمريكية على المنشآت الذكية في الجزائر

المشاريع السكنية تسيل لعاب الأجانب وتقنيات جد حديثة في الأفق

شهد مؤخرا المعرض الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية “بتيماتيك” منافسة شرسة بين عدد كبير من المؤسسات الأجنبية، لعرض آخر التقنيات والتكنولوجيا في تشييد البنايات والمنشآت الذكية، تدخل الجزائر لأول مرة، والتي من شأنها أن تعطي تصورا جديدا للمشاريع السكنية، في مدن متطورة وذكية، توفر لسكانها كل المرافق والتقنيات الحديثة لتسهيل حياتهم اليومية وجعلها أكثر متعة ورفاهية، وآمانا من تهديدات الزلازل والسيول والحرائق وانقطاع الكهرباء والتسربات والزحمة.

وعرف الصالون الدولي إنزالا تركيا غير مسبوق، بمشاركة أزيد من 100 مؤسسة تركية متخصصة عرضت أحدث التكنولوجيا المتعلقة بسرعة تشييد السكنات والمباني بتقنيات مبتكرة للحماية من الكوارث الطبيعية والاعتماد على الطاقة المتجددة والمواد الصديقة للبيئة وآخر التكنولوجيا المتعلقة بتجهيز السكنات بالمواد المتينة غير القابلة للاشتعال والتحكم الآلي والإلكترونية بجميع المرافق، بالإضافة إلى تجهيز المرافق الخارجية بالمساحات الخضراء والألعاب المتطورة ومختلف التجهيزات.

واقتربت “الشروق” من مؤسسات تركية، فكانت أول شركة تحدثنا معها هي شركة “NERU” المتخصصة في تشييد المباني والمنشآت بالخرسانة والأعمدة الحديدية المضادة لمختلف الكوارث الطبيعية، باستعمال مواد جد متطورة من شأنها التسريع في وتيرة الإنجاز، شركة تركية أخرى متخصصة بتجهيز المباني بمختلف المصاعد المتطورة للأشخاص والسيارات والمرضى والسلالم الآلية، والتي تعمل على جعل تنقلات الناس سهلا وآمنا في مختلف المنشآت وحملت هذه الشركة اسم “TANDINC” والتي تسعى لإدخال تقنية جديدة في الجزائر تعتمد على المستودعات العمودية للسيارات باستعمال المصاعد الآلية العملاقة والتي تعمل على رفع السيارة لمرتفعات شاهقة لمساعدتها على الركن السريع، وستمكن هذه التقنية بدعم المدن السكنية بمستودعات عمودية تحمل مئات السيارات وفي مساحة صغيرة، وهذا ما يمكن من اختصار الأماكن.

وهناك شركة تركية عرضت تقنيات جديدة لتصريف مياه الأمطار وتوجيهها للاستعمال الإيجابي في سقي الأراضي وتنظيف المساحات بالإضافة إلى ربط مختلف المرافق بالأنترنت وجعلها متاحة في كل مكان وتمكين المواطنين من مراقبة منازلهم والتحكم في كل أجزائها عن طريق الهاتف الذكي.

ولجعل المجمعات السكنية أكثر متعة عرضت شركة تركية تدعى “Tekinlunapark” آخر أنواع التكنولوجيا في تجهيز المساحات بالألعاب الإلكترونية الكبيرة والعملاقة، والتي بإمكانها بناء مدن ألعاب كبيرة بين التجمعات السكانية لاستقطاب الأطفال والشباب والعائلات، بينما عرضت شركات تركية أخرى تقنيات تتعلق باستغلال الطاقة الشمسية في دعم المنشآت والمباني بالكهرباء، بالإضافة إلى عرض أبواب ونوافذ وتجهيزات خاصة بالعمارات والمنازل غير قابلة بالاشتعال بالنار، واستعمال مواد صديقة للبيئة في تجهيز مختلف المرافق..

حضور أوروبي متميز بتقنيات حديثة

وكان الحضور الأوروبي في المعرض الدولي متميزا هو الآخر بمشاركة العديد من المؤسسات الفرنسية والإيطالية والبرتغالية والإسبانية الناشطة في مجال البناء والأشغال العمومية، حيث طرحت تقنيات جديدة ومتطورة في تشييد العمارات وتصريف المياه وحماية المنشآت من الكوارث الطبيعة وتجهيز المرافق العمومية والجوارية بالانترنت والحلول التكنولوجية.

ومن بين الشركات التي قدمت الجديد في هذا المجال شركة “quadra” الفرنسية التي تستعمل أجهزة “الروبو” في صناعة مختلف مواد البناء العازلة للبرودة والحرارة وغير القابلة للاشتعال، بالإضافة إلى تقنيات حديثة في حماية المباني وتجهيزها.

الحلول التكنولوجية والتخطيط في تسيير المدن والمنشآت

وقدمت العديد من الشركات الفرنسية المشاركة حلولا في طريقة تشييد المدن الذكية التي تتوفر على جميع المرافق واستغلال المساحات وربطها بالتكنولوجيا، وهو الأمر الذي طرحته أيضا بعض الشركات الإيطالية والبرتغالية التي تفننت في عرض تقنيات حديثة في تجهيز المنازل والعمارات والمرافق بأحدث أنواع الديكورات وتقنيات التزيين والحماية العازلة للصوت والبرودة والنيران والحرارة، مع طرح نظام تصريف مياه جد متطور يحمي المدن من السيول والفيضانات..

تقنيات أمريكية لتجهيز المنازل الذكية

ولأول مرة شهد الصالون مشاركة شركة أمريكية لقيت استقطاب عدد كبير من المواطنين، خاصة وأنها تعمل في مجال تجهيز وبناء المنازل الذكية، واختارت أن تدخل السوق الجزائرية بشراكة محلية مع شركة مختلطة جزائرية أمريكية تدعى “TSI algeria”، حيث عرضت حلولا ذكية ومبتكرة في تجهيز المنازل بمختلف الألواح الرقمية وإمكانية التحكم في جميع أجزاء المنزل أو البناية بالهاتف الذكي والتي تمكن من التحكم في جميع الأبواب وتخفيض استهلاك الطاقة والإطفاء السريع للحرائق والتحكم الذكي في التكييف والتدفئة المركزية بالإضافة إلى مراقبة جميع أركان المنزل بكاميرات ذكية يمكن التحكم فيها على مدى مئات الكيلومترات.