مناقشة مذكرات تخرج مؤسسة ناشئة بداية من 20 ماي

الوزارة تفرج عن القرار المنظم للعملية وكيفيات التقييم

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على القرار الخاص بكيفيات مناقشة مشروع نهاية التخرج المعد بغرض إنشاء مؤسسة ناشئة أو الحصول على براءة اختراع، والتي تم استحداثها هذه السنة من أجل مرافقة الطلبة للانفتاح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي، الذي شدد على أهمية تواجد الشركاء الاقتصاديين لإعطاء البعد الاقتصادي لمشاريع نهاية الدراسة.

ووفقا للقرار الصادر بتاريخ 18 ماي الجاري، تنطلق المناقشات الخاصة بمشاريع التخرج مؤسسة ناشئة أو براءة اختراع للموسم الجامعي 2022-2023 بداية من السبت 20 ماي إلى غاية الخميس 20 جويلية 2023، وهذا نظرا لما يكتسيه مشروع نهاية الدراسة من خصوصيات، لاسيما من حيث طريقة الإنجاز، والموارد المادية اللازمة لإنجاز النماذج الأولية، وما يرتبط بهذه الأخيرة من آجال متفاوتة، فيما تستأنف المناقشات مباشرة مع بداية الدخول الجامعي المقبل وتتواصل إلى غاية يوم 30 سبتمبر 2023، وتعد المناقشة التي تجرى في الأجل الاستثنائي مناقشة في الدورة الأولى العادية وليست ضمن الدورة الثانية الاستدراكية، وتطبق نفس الرزنامة على مشاريع التخرج للسنة الجامعية 2023-2024 على أن تكيف بعنوان السنوات الجامعية المقبلة وفقا لخصوصية كل سنة.

خياران لإعداد مشروع تخرج مؤسسة ناشئة

وحدد القرار كيفيات إعداد مشروع التخرج بمذكرة مؤسسة ناشئة من قبل الطالب بالتنسيق مع المشرف وفقا لاختيارين، وهذا من خلال إعداد مشروع نهاية الدراسة في شكل مذكرة تتشكل من جزأين، يتعلق الأول بالجانبين النظري والمعرفي حول موضوع المذكرة ويتم إعداده بطريقة ملخصة، أما الجزء الثاني يخص ملحقا يحتوي على الجانبين التجاري والتقني للمشروع، والمسمى كذلك مخطط نموذج الأعمال (BMC) ويضم بطاقة تقنية مفصلة عن مستلزمات إنجاز المشروع، بما في ذلك مراحل إنشاء المؤسسة الناشئة أو المؤسسة المصغرة، أو ملف إيداع براءة اختراع مثل ما هو محدد في دليل إعداد مذكرة التخرج في إطار القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022.

ويقوم الاختيار الثاني على إعداد مشروع نهاية الدراسة بالاقتصار فقط على صياغة مخطط نموذج الأعمال (BMC) مباشرة، ويضم بطاقة تقنية مفصلة عن مستلزمات إنجاز المشروع، بما في ذلك مراحل إنشاء المؤسسة الناشئة أو المؤسسة المصغرة، أو ملف إيداع براءة اختراع مثل ما هو محدد في دليل إعداد مذكرة التخرج في إطار القرار رقم 1275.

برنامج لإعداد لجنة المناقشة حسب نوعية المشروع

ويشير القرار إلى أن المناقشة تجرى وفقا لبرنامج مسبق يُعدُّ على مستوى القسم بالتنسيق مع مسؤولي الواجهات الجامعية ذات الصلة بالمشروع، من حاضنات جامعية ودور المقاولاتية ومراكز الدعم التكنولوجي والابتكار وغيرها، ويبين هذا البرنامج تاريخ المناقشة ومكان اجرائها، على أن تتشكل لجنة المناقشة في حال الاختيار الأول من أستاذ باحث رئيس اللجنة والأستاذ المشرف، والأستاذ المشرف المساعد إن وجد، وأستاذ باحث ممتحن ذي صلة بالتخصص موضوع المشروع، وممثل عن الحاضنة أو دار المقاولاتية مع ممثل أو أكثر عن الشريك الاقتصادي لمؤسسة التعليم العالي، ممن لهم علاقة بموضوع مشروع نهاية الدراسة أو المؤسسة الناشئة المستهدف إنشاؤها، وفي حالة ما إذا كان مشروع نهاية الدراسة عبارة عن براءة اختراع يُدعى للمشاركة ضمن لجنة المناقشة أيضا مسؤول مركز الدعم التكنولوجي والابتكار.

أما بالنسبة للجنة المناقشة وفقا للاختيار الثاني، فتتكون من أستاذ باحث رئيس اللجنة، والأستاذ المشرف والأستاذ المشرف المساعد إن وجد، مع ممثل عن الحاضنة أو دار المقاولاتية أو مركز الدعم التكنولوجي والابتكار، وممثل أو أكثر عن الشريك الاقتصادي لمؤسسة التعليم العالي، ممن لهم علاقة بموضوع مشروع نهاية الدراسة أو المؤسسة الناشئة المستهدف إنشاؤها.

وأكدت الوزارة في قرارها على أهمية الشركاء الاقتصاديين في إعطاء البعد الاقتصادي لمشاريع نهاية الدراسة، وعليه يتعين على نائب مدير مؤسسة التعليم العالي المكلف بالعلاقات الخارجية، بالتنسيق مع مسؤول مكتب الربط بين المؤسسة والجامعة (BLEU)، لاسيما عند تحضير المناقشة العمل من أجل تحسيس هؤلاء الشركاء بجدوى المشاركة في مناقشة المشروع.

العلامة الكاملة للمشاريع الحائزة على الوسم

ووفقا لنفس القرار، تخول حيازة مشروع نهاية الدراسة علامة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” الطالب الحصول على النقطة القصوى، كما تخول حيازة مشروع نهاية الدراسة “استمارة إيداع طلب براءة الاختراع” للطالب الحصول على نسبة 50 بالمائة من النقطة القصوى، على أن تكون هذه الاستمارة موثقة برقم إيداع، ومؤشرة من طرف كل من مدير مؤسسة التعليم العالي المعنية ومصالح المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، وفي هذه الحالة تتداول لجنة المناقشة حول نسبة الـ50 بالمائة المتبقية من النقطة القصوى، استنادا لعدة معايير، منها الجانب النظري والمعرفي لمشروع نهاية الدراسة، ووضوح عنوان الابتكار وأصالته بعد عملية البحث من قبل مركز الدعم التكنولوجي والابتكار، وبطاقة وصف الاختراع مفصلة وفق دليل إعداد مذكرة التخرج شهادة – براءة اختراع المعتمد من طرف اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية مع بلوغ مرحلة نضج النموذج الأولي للمشروع.

تجدر الإشارة إلى أنه في حالة تعذر حيازة المشروع للعلامة من طرف اللجنة الوطنية لمنح علامة “مؤسسة المشروع على تحقيق النمو السريع”، وعدم تمكنه من التسجيل في المنصة لأسباب موضوعية، يُقيم مشروع نهاية الدراسة وفق شبكة تقييم محددة في مضمون هذا القرار، على أن تسلم للطالب عقب إتمام المناقشة وبعد استيفاء شروط الحصول على شهادة التعليم العالي المتوجة لمساره التكويني شهادة إضافية تُسمّى “شهادة مؤسسة ناشئة وشهادة براءة اختراع”، في نسخة مُحرَّرة بلغة وطنية ومترجمة إلى لغة أجنبية ذات صيت علمي عالمي أو أكثر.