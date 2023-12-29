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رياضة

منتخب الأرجنتين يلعب مستقبلا دون القميص رقم “10”

الشروق الرياضي
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منتخب الأرجنتين يلعب مستقبلا دون القميص رقم “10”
ح.م

لن يرتديَ أيّ لاعب القميص رقم “10” لِمنتخب الأرجنتين لِكرة القدم، بعد اعتزال النّجم ليونيل ميسي.

جاء ذلك على لسان كلاوديو تابيا رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني، في أحدث تصريحات أدلى بها لِصحيفة “سبورتس” الإسبانية.

وقال كلاوديو تابيا: “عندما يعتزل ميسي اللّعب الدولي مع منتخب الأرجنتين، لن يرتديَ غيره القميص رقم 10. لقد سحبنا هذا القميص بِسبب ما قدّمه ميسي للكرة الأرجنتينية، وهذا أقلّ ما يُمكن إهداءه لِميسي”.

وما زال ليونيل ميسي (36 سنة) يُمثّل ألوان منتخب الأرجنتين منذ عام 2005، مُرتديا القميص رقم “10” إلى إشعار آخر.

ويرغب مسؤولو اتحاد الكرة الأرجنتيني في أن يستمرّ ليونيل ميسي مع منتخب “الألبيسيليستي”، حتّى نهاية مونديال 2026.

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