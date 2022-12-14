-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

منتخب الأفارقة.. إريك زمور يفجر ضجة جديدة في فرنسا

عمر سلامي
  • 1904
  • 0
منتخب الأفارقة.. إريك زمور يفجر ضجة جديدة في فرنسا
ح.م
المنتخب الفرنسي

أثار العنصري المتطرف، الفرنسي إريك زمور، ضجة جديدة في فرنسا بسب تصريحاته الأخيرة، حول الأصول الإفريقية لعدد من لاعبي المنتخب الفرنسي.
وعبر إريك زمور المنتخب الفرنسي، الأحد الماضي، على “قناة بي أف أم” BFMTV” ، عن أسفه لحقيقة أن العديد من لاعبي المنتخب الفرنسي، من أصل إفريقي وبشرة سوداء.

وسبق للمتطرف اليميني زمور، وأن تحدث عن الأصول الإفريقية للمنتخب الفرنسي، حيث قال قبل سنة ونصف من الآن: ” الكثير من السود في منتخب فرنسا”.

وردّت الممثلة المنتخبة عن حركة المواطنين في فرنسا، عمدة بلدية كودراي، أورلي غروس، على تصريحات زمور، التي وصفتها بالصادمة، حيث قالت: ” أعتقد أن الفرنسيين ككل مصدومون من تصريحات زمور الذي ينتقد المنتخب الفرنسي بحجة عنصرية، فيما يتعلق بلون البشرة على “حقيقة أن هناك 8 أو 9 لاعبين من أصل أفريقي “.

وتابعت: “أتمنى أن يتحرك الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، ويودع شكوى، ويجب أن نضع حدا لهذا، لأننا سنرتكب خطأ جماعيًا بعدم الرد، قبل فوات الأوان”.

مقالات ذات صلة
انتصار مزدوج في أم درمان وترامب هدد الجميع بسبب مونديال 2026

انتصار مزدوج في أم درمان وترامب هدد الجميع بسبب مونديال 2026

لهذه الأسباب فضل بلماضي مغادرة قطر خلال المونديال

لهذه الأسباب فضل بلماضي مغادرة قطر خلال المونديال

حكايات المونديال.. سقوط البرازيل من برج إيفل

حكايات المونديال.. سقوط البرازيل من برج إيفل

انحراف خطير.. قناة ألمانية تشبه احتفالات لاعبي المغرب بداعش

انحراف خطير.. قناة ألمانية تشبه احتفالات لاعبي المغرب بداعش

هل أدب الكرة يواكب صخب الملاعب والجلد المنفوخ في الجزائر؟!

هل أدب الكرة يواكب صخب الملاعب والجلد المنفوخ في الجزائر؟!

تأجيل تدشين ملعب براقي

تأجيل تدشين ملعب براقي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد