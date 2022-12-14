منتخب الأفارقة.. إريك زمور يفجر ضجة جديدة في فرنسا

أثار العنصري المتطرف، الفرنسي إريك زمور، ضجة جديدة في فرنسا بسب تصريحاته الأخيرة، حول الأصول الإفريقية لعدد من لاعبي المنتخب الفرنسي.

وعبر إريك زمور المنتخب الفرنسي، الأحد الماضي، على “قناة بي أف أم” BFMTV” ، عن أسفه لحقيقة أن العديد من لاعبي المنتخب الفرنسي، من أصل إفريقي وبشرة سوداء.

وسبق للمتطرف اليميني زمور، وأن تحدث عن الأصول الإفريقية للمنتخب الفرنسي، حيث قال قبل سنة ونصف من الآن: ” الكثير من السود في منتخب فرنسا”.

وردّت الممثلة المنتخبة عن حركة المواطنين في فرنسا، عمدة بلدية كودراي، أورلي غروس، على تصريحات زمور، التي وصفتها بالصادمة، حيث قالت: ” أعتقد أن الفرنسيين ككل مصدومون من تصريحات زمور الذي ينتقد المنتخب الفرنسي بحجة عنصرية، فيما يتعلق بلون البشرة على “حقيقة أن هناك 8 أو 9 لاعبين من أصل أفريقي “.

وتابعت: “أتمنى أن يتحرك الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، ويودع شكوى، ويجب أن نضع حدا لهذا، لأننا سنرتكب خطأ جماعيًا بعدم الرد، قبل فوات الأوان”.