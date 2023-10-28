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منافس المنتخب الوطني يحلّ بالجزائر يوم 14 نوفمبر

منتخب الصومال يواصل التربص في تونس.. والمغربي لوستيك يتوعّد “الخضر”

سليم دريس
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منتخب الصومال يواصل التربص في تونس.. والمغربي لوستيك يتوعّد “الخضر”

قال مدرب المنتخب الصومالي، المغربي رشيد لوستيك، إن تشكيلة “نجوم المحيط” ستظهر أمام الجزائر بوجه مغاير في الموعد المونديالي القادم، مقارنة بذلك الذي ظهرت به في تربص المغرب، الذي شهد خسارة أشباله في كل المباريات الودية التي خاضوها خلال التربص الأول، قبل السفر إلى تونس الثلاثاء الفارط لخوض ثاني محطة تحضيرية قبيل مواجهة “الخضر'” في تصفيات المونديال.

وقال التقني المغربي، في تصريحات إعلامية محلية، “إن قائمة اللاعبين التي أعدّها، تحسبا لمواجهة الجزائر، تضم خيرة اللاعبين الصوماليين الذين يعوّل عليهم لرفع التحدي أمام المنتخب الجزائري في المباراة المقبلة التي ستجمع المنتخبين يوم 16 من الشهر القادم”.

وفي سياق متصل، قرّر الإتحاد الصومالي لكرة القدم، برمجة سفرية المنتخب الأول من تونس يوم 14 من الشهر القادم، أي قبل 48 ساعة من مواجهة المنتخب الجزائري، علما أن منافس “الخضر” الذي كان من المقرّر أن يحلّ بالجزائر يوم 4 نوفمبر لخوض آخر محطّة تحضيرية في مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية في سيدي موسى، كان قد قرّر تغيير برنامج السفرية بطلب من المغربي رشيد لوستيك.

هذا ويواصل منتخب الصومال التحضير لمواجهة المنتخب الجزائري في تصفيات كأس العالم 2026 المقررة يوم 16 نوفمبر القادم، على ملعب “نيلسون مانديلا” في براقي، لحساب المجموعة السابعة التي تضمّ أيضا منتخبات غينيا، أوغندا، الموزمبيق، بوتسوانا، حيث خصّص المدرب لوستيك حصة الأمس للعمل البدني بدرجة كبيرة، حيث يسعى للوصول إلى جاهزية مثالية لمنافسة محرز ورفاقه.

يشار إلى أن منتخب الصومال، كان قد شرع، الثلاثاء، في تربص مغلق في تونس، تحضيرا لمواجهة المنتخب الوطني، في افتتاح تصفيات كأس العالم 2026، على ملعب “نيلسون مانديلا”، علما أن الإتحاد الصومالي لكرة القدم كان قد كشف عن قائمة اللاعبين المعنيين بأول مواجهة في تصفيات كأس العالم.

جدير بالذكر أن منتخب الصومال قبل أن يباشر ثاني محطة تحضيرية له في تونس، كان قد أجرى تربصا أوّل في المغرب بداية من 8 أكتوبر الحالي في مدينة مراكش، خاض ثلاث مباريات ودية أمام النيجر في المباراة التي خسرها بثلاثية نظيفة، قبل أن يسقط ضدّ سيراليون بثنائية دون رد، ليختتم أشبال لوستيك التربص بهزيمة مذلّة أمام نادي الفتح الرباطي المغربي بسداسية، كما تعادل أمام منتخب ليبيا سلبيا في أول مباراة تحضيرية له في المغرب.

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