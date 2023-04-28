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رياضة

منتخب المغرب يحلّ بِالجزائر على متن طائرة رومانية

علي بهلولي
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منتخب المغرب يحلّ بِالجزائر على متن طائرة رومانية
ح.م
لحظة وصول وفد متنخب المغرب أشبال إلى قسنطينة إلى متن طائرة رومانية.

حلّ منتخب المغرب أشبال لِكرة القدم بِالجزائر، الجمعة، على متن طائرة رومانية.

واضطرّ فوزي لقجع رئيس اتحاد الكرة المغربي إلى استئجار طائرة تابعة لِشركة “ستار إيست آيرلاين آس آر آل” من رومانيا، استقلّها وفد منتخب بلاده أشبال في سفريته إلى الجزائر.

وكان لقجع من قبل يُصرّ على قدوم منتخب الأشبال على متن طائرة مغربية، من العاصمة الرّباط إلى مدينة قسنطينة.

وردّت عليه السلطات الجزائرية بِأنها تُرحّب بِقدوم منتخب المغرب أشبال، بِما فيما ذلك الهبوط مباشرة بِمطار قسنطينة. لكن على متن طائرة لا تمتّ بِصلة بِبلاد مرّاكش.

واستغاث رئيس اتحاد الكرة المغربي بعدها بـ “الفيفا”، مُتوهّما أن منصب العضوية في مجلس هذه الهيئة يُسعفه. غير أن اتحاد الرئيس جياني أنفونتينو أعلمه أنه لا يُمكنه التدخّل في القرارات السيادية للدول، وكلّ ما يُمكنه فعله هو منحه طائرة تابعة لـ “الفيفا”.

وحاول لقجع عبثا فرض منطقه، قبل أن يصطدم بِجدار جزائري سميك، كاد يُفتّت دماغه. ويضطرّ إلى استئجار طائرة رومانية.

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