منتخب يطلب مُواجهة “الخضر” ودّيا

تلقّى المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم دعوة خوض مباراة تحضيرية، في شهر سبتمبر المقبل.

وتُجرى هذه المباراة قبل أو بعد مواجهة “الخضر” للضّيف التنزاني، ضمن إطار الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كاس أمم إفريقيا 2024.

وطلب اتحاد العراق لِكرة القدم من نظيره الجزائري، تنظيم مباراة ودية ين منتخبَي البلدَين، في محطّة “الفيفا” الخاصّة بِشهر سبتمبر المقبل.

جاء ذلك وفقا لِما أوردته القناة الرياضية العراقية الرابعة، عِلما أن منتخب هذا البلد يستعدّ لِخوض تصفيات كأس العالم 2026، التي تنطلق بِقارة آسيا في أكتوبر المقبل، وأيضا نهائيات كأس أمم آسيا، المُبرمجة بِقطر ما بين جانفي وفيفري 2024.

وكان منتخب العراق قد أحرز كأس الخليج في شهر جانفي الماضي، ضمن منافسة إقليمية انْتُظمت داخل القواعد. تحت إشراف المدرب الإسباني خيسوس كاساس، الذي ما زال يشغل الوظيفة منذ نوفمبر 2022.

ويتموقع منتخب العراق في المركز الـ 70 عالميا، ضمن لائحة تصنيف “الفيفا” الذي أصدرته الخميس الماضي. بينما يشغل “الخضر” الرّتبة العالمية الـ 33.