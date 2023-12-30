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اقتصاد
أعلن عنه المدير العام خلال تدشين وكالة أولاد جلال

منتوج مرابحة للاستثمار.. جديد الصيرفة الإسلامية في بنك الجزائر الخارجي

م .عبد الرحمان
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منتوج مرابحة للاستثمار.. جديد الصيرفة الإسلامية في بنك الجزائر الخارجي
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أعلن المدير العام لبنك الجزائر الخارجي لزهر لطرش، السبت، الانطلاق الرسمي لمنتوج مرابحة للاستثمار الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة، وهو منتوج يعد الأول من لتمويل الاستثمار الخاص بهذه المؤسسات.
وأكد لطرش خلال تدشينه رفقة والي ولاية أولاد جلال لأول وكالة للبنك على مستوى ولاية أولاد جلال، أن هذا المنتوج المدرج ضمن الصيرفة الإسلامية سينطلق رسميا بداية من 31 ديسمبر وسيكون عمليا في بنك الجزائر الخارجي، مضيفا أن البنك قد تمكن في إطار الصيرفة الإسلامية من تحصيل أكثر من 32 مليار دج قسط منها استهلك في قروض الاستهلاك، مشيرا إلى أن البنك يحصي 86 وكالة على المستوى الوطني تتوفر على خدمات الصيرفة الإسلامية.
وأشار إلى أن قسطا كبيرا من هذه الأموال وُجه لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات كبيرة أيضا، وذلك في قطاعات متعددة منها القطاعات الصناعية، كما تم أيضا تمويل الأفراد لاقتناء سكنات ومعدات منزلية وغيرها.
وأوضح نفس المسؤول أن وكالة البنك بولاية أولاد جلال تعد الأولى على مستوى الولايات الجنوبية الجديدة، على أن يتم فتح فروع للبنك بهذه الولاية الفتية وبالولايات الجنوبية الجديدة الأخرى بداية من 2024، مضيفا أن الطاقات التي تزخر بها هذه الولاية الفتية هي هائلة خصوصا من الناحية الفلاحية، لذلك تقرر -كما قال- فتح هذه الوكالة الجديدة وفي مدة قصيرة جدا لتكون حيز الخدمة الفعلية مع نهاية هذه السنة 2023، شاكرا جهود المسؤولين المحليين وعلى رأسهم والي الولاية على التسهيلات والمرافقة التي مكنت من فتح هذه الوكالة في وقت قياسي بما يخدم هذه الولاية وساكنتها.
ولقي فتح وكالة لبنك الجزائر الخارجي بأولاد جلال ترحيبا، لأنها ستساهم في تقريب الخدمات البنكية من المواطن وتشجيع وضع الودائع المالية، خصوصا مع اعتماد الصيرفة الإسلامية بجميع منتوجاتها وهي مطلب ملح لدى ساكنة الولاية وبخاصة أصحاب الأموال والاستثمارات.

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