منجم الفحم الحجري ببشار يدخل حيز الاستغلال قريبا

ضمن شراكة جزائرية ـ تركية

ينطلق قريبا أحد أهم مناجم الفحم الحجري بمنطقة العبادلة ببشار، في الإنتاج، في إطار شراكة جزائرية – تركية، وسيُمكن من استخراج ما بين 7 و10 آلاف طن من الفحم الحجري شهريا، الأمر الذي سيعفي الجزائر من استيراده، ويوفر عليها مبالغ مهمة من العملة الصعبة، وحسب ما توصلت إليه الشروق من معلومات، فإن إنتاج هذا المنجم سيُوجه لتصنيع الحديد المستخرج من غار جبيلات، وبذلك سيسهم في نجاح الرهان الكبير للجزائر على منجم الحديد سالف الذكر، الذي يحتوي على أحد أكبر احتياطات الحديد في العالم.

في زيارة ميدانية لمشروع منجم الفحم الحجري بمنطقة “شبكة منونات” بلدية العبادلة، التابع للشركة الجزائرية التركية “Tunch”، تنقل يوم الخميس الماضي، والي بشار مرفوقا بمديري كل من الطاقة، الصناعة، مدير مؤسسة سونلغاز، حيث كان في استقبالهم، المدير الجهوي للوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية، ومسؤول الشركة التركية، أين وقف على المرحلة المتقدمة من الاستكشاف بهذا المشروع، الذي يعتبر حسب تصريحات القائمين عليه، الأول من نوعه على المستوى الوطني، وهي الاستكشافات التي بلغة نسبة 70%، وسيدخل في مرحلة الاستغلال خلال الأشهر القادمة، وقد توقع القائمون على عملية الاستغلال، استخراج كمية من الفحم الحجري تتراوح بين سبعة آلاف، وعشرة آلاف طن شهريا، من مادة الفحم الحجري التي سيتم تسويقها في السوق الوطنية لصنع الحديد بأقل تكلفة، استكشاف من شأنه أن يحول دون استيراد هذه المادة من الخارج.

في سياق كلمته أثناء عرض تقني للمنجم، أفاد مدير الطاقة والمناجم ببشار، بأن نوعية الفحم المستخرجة من هذا المنجم جيدة، الأمر الذي أهله ليكون الأول من نوعه بالجزائر، مُضيفا أن الاستغلال سيكون صناعيا، مؤكدا على أن كل الشروط الأمنية متوفرة بهذا المنجم، خاصة بعد التأكد من خطورة الغاز المتواجد بداخله، الأمر الذي استدعى صناعة نوع خاص من المواد المتفجرة، والصواعق، التي تستعمل خلال عملية استخراج الفحم به، والفضل يعود إلى خبرة مهندسين من شرق البلاد، يقول مصدرنا، الذين تمكنوا من صناعتها، حيث تمت تجربتها مرتين، وكللت بالنجاح، مٌضيفا أن المنجم سيساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة في استغلال المناجم، وقد تمّ فتح الباب أمام طلبة شعبة المناجم بجامعة تلمسان، الذين استفادوا من تربص خلال الاستكشاف الأولي بالمنجم.

وفي سياق حديثه، أفاد مدير الطاقة والمناجم ببشار، بأن كميات الفحم الحجري المستخرجة عند دخول المنجم حيز الاستغلال، ستُستعمل في الصناعة الأولية لحديد غار اجبيلات، الذي سينقل إلى مصنع الفرن العالي للصهر، مضيفا أن الوحدات الأربع التي ستقام بمنطقة “التوميات” 40 كلم عن مقر الولاية بشار، ستكون المحطة الأولى التي يصلها الحديد القادم من غار اجبيلات، ومن ثم إلى مصنع الحجار، وبلارة.

من جهته، المدير الجهوي للوكالة الوطنية للأنشطة المنجمية، أفاد خلال تقديمه لعرض مفصل حول منجم منونات بالعبادلة، بأن الاستكشاف الأولي أعطى نتائج مشجعة، حيث ستتم توسعة مساحة حقل المنجم، إلى أكثر من 2200 هكتار، في حين نوه مسؤول الشركة التركية، بمرافقة والي بشار، التي تكلّلت بربط المنجم بالطاقة الكهربائية، ومنحه رخصة حفر نقب مائي، مُضيفا أن المنجم يستخدم حاليا، 39 عاملا جزائريا، و22 عاملا تركيا، على أن يصل مجموع العمال عند بداية الاستغلال، إلى 500 عامل.

والي بشار، وفي تصريحه، أكد على أنه يعمل جاهدا على إنجاز الطريق الذي يربط موقع المنجم بالطريق الوطني رقم (06)، وتزويده بالماء من خلال مده بقناة ناقلة للمياه، مُضيفا أن عملية الاستكشاف، واستغلال منجم الفحم الحجري بشراكة جزائرية – تركية، جاءت في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تشجيع الاستثمار العمومي، والخاص، وذلك في سبيل خلق الثروة، ومناصب الشغل، حيث يُعتبر قطاع المناجم، والمحاجر على غرار باقي القطاعات المنتجة، من أهم ركائز الاستثمار، التي من شأنها المساهمة في تطوير، ودفع عجلة التنمية، بل تهدف إلى تنويع مصادر الدخل خارج المحروقات، عن طريق العديد من المشاريع، خاصة أن ولاية بشار تعد بمثابة فضاء خصب، وخزان طبيعي لمختلف الثروات المنجمية المعتبرة، مؤكدا في تصريحه، أنه لن يدخر جهدا في توفير كل الظروف الملائمة لكل استثمار محلي، أو خارجي.

ونشير إلى أن مدير الطاقة والمناجم، أفاد في تصريح للشروق اليومي، بأن مؤسسة “جيكا” (مصنع الإسمنت) ببشار، ستستثمر بمنطقة “جبل بوشارب” بالعبادلة، لاستخراج، واستغلال مادة أوكسيد الحديد التي تستعمل في صناعة الإسمنت، مُضيفا أن منجم الفحم الحجري بمنونات الذي يتطلب طاقة كهربائية كبيرة خلال عملية الاستغلال، سيتم ربطه من خلال مشروع إنجاز محطة كهربائية خاصة، زيادة على مشروع إنجاز محطة الطاقة الشمسية التي ستكون بـ”ضاية الطيور” بالمنطقة ذاتها.