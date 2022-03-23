منحة البطالة لنصف مليون طالب عمل بداية من الاثنين

أزيد من مليون مسجل و63 بالمائة نساء و38 بالمائة بشهادات جامعية

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، عبد القادر جابر، الأربعاء بالعاصمة، أن أزيد من نصف مليون طالب عمل لأول مرة، من بينهم 63 بالمائة نساء، معنيون إلى غاية اليوم بمنحة البطالة التي سيشرع في صبها ابتداء من 28 مارس الجاري.

وأوضح جابر في تصريح لوأج أن عدد طالبي العمل لأول مرة المعنيين بمنحة البطالة التي سيشرع في صبها ابتداء من 28 مارس الجاري، بلغ إلى غاية اليوم 580 ألف شخص، من بينهم 63 بالمائة نساء، وأن 38 بالمائة متحصلون على شهادات جامعية وأزيد من 19 بالمائة متحصلون على شهادات التكوين المهني، إضافة إلى 43 بالمائة يمثلون فئات أخرى.

وأضاف نفس المسؤول أن منحة البطالة سوف تمكن المعنيين من الحصول على بطاقة “شفاء” للاستفادة من بعض خدمات الضمان الاجتماعي.

وأبرز المتحدث أن عدد طالبي العمل الذين قاموا بالتسجيل الأولي عبر المنصة الإلكترونية (منحة) منذ 25 فبراير الفارط للاستفادة من منحة البطالة، قدر بـ”1.080.000 شخص، من بينهم 92 بالمائة تحصلوا على مواعيد للتوجه إلى المرافق المحلية للتشغيل”.

ومن جهة أخرى، أشار جابر إلى “اتفاقية تم التوقيع عليها مؤخرا بين الوكالة الوطنية للتشغيل ومؤسسة بريد الجزائر سمحت بفتح 166 ألف حساب بريدي لفائدة طالبي العمل المسجلين بالوكالة الوطنية للتشغيل الذين ليس لديهم حساب بريدي جار”، وذلك -مثلما قال-“بمجرد تقديم لمصالح بريد الجزائر رقم أو شهادة تسجيل”، مضيفا أن “عملية فتح حسابات بريدية لازالت متواصلة”.

وكشف المسؤول أن الوكالة الوطنية للتشغيل سجلت أيضا “أزيد من 8 آلاف مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر “05-30″ لطلب استفسارات ومعلومات حول منحة البطالة”.

وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل أن “الاستفادة من منحة البطالة مستمرة إلى غاية حصول المعني على منصب عمل”، مضيفا أنه تم اعتماد برنامج “مرافقة فردية” لفائدة طالبي العمل لأول مرة الذين سيستفيدون من منحة البطالة، وذلك بغية مساعدتهم على إبراز مهاراتهم وضمان توجه “دقيق” بين مؤهلاتهم وعروض العمل المتوفرة، وذلك بغية تسهيل إدماجهم المهني.

وبخصوص طالبي العمل المعنيين بمنحة البطالة وليس لديهم مؤهلات مهنية، أكد جابر أنه تم اتخاذ تدابير بالتنسيق مع قطاع التكوين المهني لتكوينهم لفترة معينة قصد اكتسابهم مهارات تمكنهم من الاستفادة من منصب عمل.