-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

منحة البطالة: معالجة أزيد من 800 ألف شكوى

الشروق أونلاين
  • 542
  • 0
ح. م
الوكالة الوطنية للتشغيل.

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، عبد القادر جابر، عن معالجة أزيد من 800 ألف شكوى والتماس تقدم بها مستفيدو منحة البطالة، مؤكداً التكفل بها، إلى جانب إعادة تفعيل أكثر من مليون و400 ألف مستفيد بعد تعليق استفادتهم وفق الأسباب المحددة في المرسوم 22-70.

وأوضح جابر خلال استضافته اليوم الإثنين، 16 مارس، في فوروم القناة الإذاعية الأولى، أن الوكالة تعتمد بشكل متزايد على الوسائط الرقمية لضمان الشفافية في معالجة عروض العمل عبر النظام المعلوماتي “الوسيط”، ما أسفر عن نتائج إيجابية.

 86 % من طالبي العمل شباب ودعوات لربط التكوين باحتياجات السوق

وأشار أن الوكالة تسعى بالتنسيق مع قطاعات وزارية أخرى، إلى تنظيم تربصات تكوينية تأهيلية لفائدة طالبي العمل من أجل رفع قابليتهم للتشغيل.

كما لفت إلى أن عدداً معتبراً من مستفيدي منحة البطالة يتم توجيههم أيضاً نحو التكوين المهني خلال فترة استفادتهم من المنحة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد