منحة البطالة: معالجة أزيد من 800 ألف شكوى

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل، عبد القادر جابر، عن معالجة أزيد من 800 ألف شكوى والتماس تقدم بها مستفيدو منحة البطالة، مؤكداً التكفل بها، إلى جانب إعادة تفعيل أكثر من مليون و400 ألف مستفيد بعد تعليق استفادتهم وفق الأسباب المحددة في المرسوم 22-70.

وأوضح جابر خلال استضافته اليوم الإثنين، 16 مارس، في فوروم القناة الإذاعية الأولى، أن الوكالة تعتمد بشكل متزايد على الوسائط الرقمية لضمان الشفافية في معالجة عروض العمل عبر النظام المعلوماتي “الوسيط”، ما أسفر عن نتائج إيجابية.

وأشار أن الوكالة تسعى بالتنسيق مع قطاعات وزارية أخرى، إلى تنظيم تربصات تكوينية تأهيلية لفائدة طالبي العمل من أجل رفع قابليتهم للتشغيل.

كما لفت إلى أن عدداً معتبراً من مستفيدي منحة البطالة يتم توجيههم أيضاً نحو التكوين المهني خلال فترة استفادتهم من المنحة.