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منح التأشيرات السياحية لزوار الجنوب.. هذه هي الترتيبات الجديدة

الشروق أونلاين
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منح التأشيرات السياحية لزوار الجنوب.. هذه هي الترتيبات الجديدة
الأرشيف
الصحراء الجزائرية

نشرت وزارة الداخلية الترتيبات الجديدة في منح التأشيرات السياحية للسيّاح الأجانب الراغبين في زيارة جنوب الجزائر عن طريق وكالات السياحة والأسفار الجزائرية.

 وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للسياح الأجانب الراغبين في زيارة جنوب الجزائر عن طريق وكالات السياحة والأسفار الوطنية المعتمدة عليهم الاستفادة من تأشيرة التسوية مباشرة عند الوصول إلى المنافذ الحدودية بدل إجراءات التأشيرة العادية

وأضافت الوزراة “تقوم الوكالات السياحية المعتمدة بإدراج كل المعطيات المتعلقة ببرنامج الزيارة السياحية والمشاركين فيها من السياح الأجانب, وذلك عبر أرضية رقمية يتم الولوج إليها بمديريات السياحة والصناعة التقليدية للولايات المعنية”.

وأوضحت أن السياح الأجانب المعنيون سيستفيدون من وثيقة تسلم لهم عن طريق وكالاتهم السياحية, تسمح لهم بالركوب عبر الطائرات التابعة لمختلف شركات الطيران بالمطارات القادمين منها.

كما يستفيد السياح الأجانب مباشرة عند وصولهم، من تأشيرات التسوية بالمدة التي تتوافق مع فترة الرحلة السياحية المنظمة لهم, وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.

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