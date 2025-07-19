منذر بودن أمينًا عامًا جديدًا للأرندي

زكّى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم السبت، منذر بودن أمينًا عامًا جديدًا للحزب، خلفًا لمصطفى ياحي.

وجاءت تزكية بودن، خلال أشغال المؤتمر السابع للحزب المنعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”.

للتذكير، تولى قيادي التجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن بتاريخ 30 ماي المنصرم تسيير شؤون الحزب بشكل مؤقت، خلفا للأمين العام بالنيابة مصطفى ياحي، الذي أعلن بشكل مفاجئ تخليه عن كافة صلاحياته، وفسح المجال أمام زميله لتولي القيادة إلى غاية عقد المؤتمر الوطني السابع اليوم.

ويُعد منذر بودن من أبرز الوجوه الصاعدة في الحزب، حيث يشغل حاليا منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مكلف بالعلاقات الدولية، كما يقود المكتب الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي بولاية ميلة، إضافة إلى دوره في تمثيل الجزائر داخل البرلمان الدولي، ما منحه رصيدا سياسيا ومؤسساتيا يعوّل عليه لدفع الحزب نحو مسار إصلاحي يعيد له وزنه ضمن الخريطة السياسية الوطنية.

ويُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حركية تنظيمية داخل الحزب، في اختبار حقيقي لقدرة القيادة الجديدة على تجاوز الانقسامات، وصياغة مشروع سياسي يستند إلى تطلعات قواعد الحزب، ويتماشى مع التحديات الوطنية الراهنة.