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رياضة

منسول للأولياء: تأكّدوا بِأنّه لا يوجد لفظ “معريفة” في قاموسنا!

علي بهلولي
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منسول للأولياء: تأكّدوا بِأنّه لا يوجد لفظ “معريفة” في قاموسنا!
ح.م
عامر منسول.

طمأن المدير الفني الوطني عامر منسول مَن يهمّهم الأمر، بِأن انتقاء هيئته للاعبين الصّغار ومواهب المستقبل في رياضة كرة القدم، عملية نزيهة لا غبار عليها.

وأوضح عامر منسول أن المديرية الفنية الوطنية ستجلب اللاعبين الأجدر بِارتداء زيّ “الخضر”، لِفئات أقلّ من 16 و15 و14 سنة.

وأضاف في تصريحات أدلى للقناة الإلكترونية لِاتحاد الكرة الجزائري مساء الخميس، أن هناك ما يُشبه “المسح الضّوئي”، قامت به المديرية الفنية الوطنية عبر كلّ أرجاء الوطن، للتنقيب عن كفاءات الأقدام المستقبلية.

وتابع يقول إن محطّة تصفوية ختامية لِصنفَي أقلّ من 15 و14 سنة، ستُجرى بِوهران ما بين الـ 22 والـ 25 من جوان الحالي. بعد أن أُسدل ستار دورة صنف أقلّ من 16 سنة، بِالمدينة ذاتها السبت الماضي.

واختتم عامر منسول يقول إن العملية ليست ظرفية حيث ستُجرى سنويا، ولدى الجنسَين. ضمن إطار سياسة الرّئيس الجديد لـ “الفاف” وليد سعدي.

ويشتكي عديد الأولياء من بقاء بعض الممارسات المتخلّفة والمستفزّة في الحقل الكروي، عند تسجيل أبنائهم في مدارس اللّعبة الأكثر شعبية في البلاد، أو ترشيحهم لِتعزيز صفوف المنتخبات الوطنية… “ارسلني ليك مول الكوستيم لزرق”، و”ابعثتلك فلان تهلّى لنا فيه”، و”نتلاقاو في الفندق الفلاني على أنغام العشاء الفاخر ورنين كؤوس عصير أبي نوّاس لِتمرير الملف”، وغيرها من مشاهد البؤس التي تُولّد الاحتقان وتُثَوِّرُ حتّى الخجول…

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التعليقات
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  • علي

    كل شيء في الجزائر بالمعريفة و الهاتف لقد دمرتم المواهب من أجل المحسوبية

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