منصب للجزائر في الاتحاد العربي للفروسية

فاز رئيس الاتحاد الجزائري للفروسية فوزي صحراوي بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي لِهذه الرياضة.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة الانتخابية للاتحاد العربي للفروسية، بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.

ويعتبر الفوز بهذا المنصب تأكيدا على المكانة المرموقة التي تحتلها الفروسية الجزائرية على الساحة العربية والدولية، نتيجة للجهود المبذولة في تطوير هذه الرياضة العريقة. كما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها فوزي صحراوي في الأوساط الرياضية، بالنظر لخبرته الطويلة وإسهاماته المتميزة في النهوض برياضة الفروسية في الجزائر.