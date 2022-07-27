منطقة القبائل ستكون سببًا في تمتين النسيج الوطني

خلال زيارة إلى بجاية تحضيرا للانتخابات الجزئية.. شرفي:

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي الدستور يفرض على سلطة الإنتخابات الشفافية والمصداقية، وجاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها الأربعاء ببجاية حول الانتخابات المحلية الجزئية.

وكشف شرفي عن إصدار 5 قرارات فور إعلان الرئيس تبون عن انتخابات جزئية لا سيما المتعلقة بمراجعة القوائم الانتخابية، مؤكدا أن كل ملفات الترشح موجودة تحت تصرف الراغبين في الترشح بمندوبية بجاية وتيزي وزو.

وذكر شرفي خلال ندوته أن العدد الاجمالي للمقاعد في البلديات المعنية بالانتخابات الجزئية هي 90 مقعدا، بينما بلغ العدد الإجمالي للمترشحين في البلديات المعنية 108 مترشح يتنافسون على أصوات قرابة 58 ألف ناخب في البلديات الستة التي ستجرى فيها الانتخابات الجزئية.

من جهة أخرى، قال شرفي “اليوم لي حظ كبير أنني أتكلم في عاصمة الصومام، هذه المنطقة أخذت موقفا سلميا في السابق من الانتخابات، واليوم قررت المشاركة في الانتخابات وهذه هي الديمقراطية”.

وخاطب رئيس السلطة المستقلة السكان والمترشحين بقوله “أشجعكم اليوم على مواصلة المسار وتطويره لصالح المنطقة والجزائر ومرجعنا في الثورة هو بيان أول نوفمبر ويليه مؤتمر الصومام “، مضيفا “المنطقة ليست عاقرة وستكون سببا في تمتين النسيج الوطني خدمة للجزائر ومقاومة التخلف”.

وأكد على أن إجراء الانتخابات المحلية الجزئية في ولايتي بجاية وتيزي وزو يعبر عن الديمقراطية الحقيقية والحس المدني لسكان الولايتين، داعيا إلى ضرورة تجسيد الديمقراطية والتنافس الشريف بين الأفراد والمواطنين بكل سلمية واحترام.

كما إعتبر إقدام الأحزاب السياسية والقوائم الحرة على سحب ملفات الترشح وإقبال المواطنين للتسجيل في القوائم الانتخابية رغم فترة العطلة دليل على أن الديناميكية تبشر بالخير.

وأبدى رئيس السلطة الانتخابية المستقلة ارتياحا كبيرا لظروف سير عملية المراجعة الاستثنائية لقوائم الانتخابية على مستوى بلدية أقبو وثمن التقدم الكبير في التسجيلات.

وأعلن شرفي بالمناسبة عن وجود برنامج وضعته السلطة المستقلة للانتخابات لتطوير نفسها تحضيرا للمواعيد الانتخابية القادمة.