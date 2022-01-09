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جواهر

منع النساء من زيارة قبر الرسول بالسعودية

جواهر الشروق
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منع النساء من زيارة قبر الرسول بالسعودية

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يمكن للنساء حجز تصريح لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق تطبيق “اعتمرنا”.

وبحسب الوزارة فالزيارة تقتصر على الرجال فقط، فيما يمكن للنساء حجز تصريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي.

وأكدت أنه في ما يخص زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في الروضة الشريفة، فيجب ألا تقل المدة بين كل تصريح عن 30 يوما.

وكشفت «الحج والعمرة» أنه لا توجد مواعيد للصلوات المفروضة في المسجد النبوي، أما بالنسبة لمواعيد الصلاة في الروضة الشريفة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، فتتم متابعة تطبيق «اعتمرنا» باستمرار للحجز حسب المتاح.

وشددت على أنه يشترط لذلك إصدار التصريح من تطبيق «اعتمرنا»، وأن تكون بيانات المستفيد محدثة في نظام «أبشر» مع اشتراط ظهور حالة «محصّن» في تطبيق «توكلنا».

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