منع تصدير السلع الاستهلاكية.. الجزائر ليست الوحيدة عربيًا

لم تكن الجزائر الدولة الوحيدة التي تحظر تصدير المواد الغذائية واسعة الاستهلاك في المنطقة العربية. حيث سبقت إلى هذا الإجراء كلّ من مصر ولبنان.

وأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في اجتماع مجلس الوزراء الأحد. بمنع تصدير السكر والعجائن والزيت والسميد وكلّ مشتقّات القمح.

كما كلّف الرئيس تبون وزير العدل بإعداد مشروع قانون يُجرّم تصدير المواد غير المُنتَجة محليا، باعتباره عملا تخريبيا للاقتصاد الوطني.

وقد استمع الرئيس في خلال الاجتماع، إلى عرض مشترك بين قطاعي الفلاحة والتجارة، حول “وفرة المواد الغذائية الإستراتيجية وتوقّعات إنتاج المواد الفلاحية الأساسية”.

وفي مصر، أصدرت وزارة التجارة والصناعة يوم 10 مارس الجاري. قرارا بوقف تصدير الفول والعدس والقمح والدقيق بجميع أنواعه والمعكرونة. وذلك لمدة 3 أشهر.

وأرجع مسؤول في قطاع التجارة بمصر، القرار إلى “تصاعد التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا”، وقال إنّه يهدف إلى “حماية أسعار المنتجات وضمان توافرها في السوق المحلي”.

وفي لبنان، أكّد وزير الصناعة يوم 10 مارس “قرار الوزارة بعدم السماح بتصدير المواد الغذائية المصنّعة في لبنان. إلا بعد الحصول على ترخيص بالتصدير من وزارة الصناعة”.

وقال الوزير اللبناني إنّ هذا القرار “يأتي في إطار رؤية بعيدة المدى للمحافظة على المخزون الاستراتيجي الغذائي”.